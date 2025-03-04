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Чехия осталась без российской нефти

18:28 974

Поставки нефти по российскому трубопроводу «Дружба» в Чехию снова прекращены, сообщает издание Ceske noviny со ссылкой на министра промышленности и торговли Лукаша Влчека.

Причина остановки поставок неизвестна.

По словам Влчека, нехватки сырья для нужд чешских предприятий и домохозяйств не ожидается. Министр добавил, что в случае длительной приостановки «Дружбы» Чехия может перейти на поставки по итальянскому нефтепроводу TAL+, который технически к этому готов.

«Мы знаем о ситуации и справляемся с ней. Нефтеперерабатывающие заводы в Чешской Республике хорошо подготовлены к этому, и в то же время у нас есть надежная система государственных материальных резервов», — сказал Влчек.

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» останавливались на несколько дней в декабре 2024 года. Тогда правительство Чехии приняло решение выделить из аварийного резерва 330 тысяч тонн нефти, если бы поставки не возобновились.

В Чехию нефть поступала до сих пор из двух основных источников. Одним из них был трубопровод «Дружба», по которому нефть идет из России. Доля поставок в 2024 году составила 42%. Другая часть поступает по немецкому нефтепроводу IKL, который соединен с итальянским нефтепроводом TAL.

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