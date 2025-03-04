Армяне побежали к Путину… После предательства США

Армянская пресса сообщает, что правительство страны дало указания парламенту, Министерству иностранных дел, а также другим структурам и министерствам, имеющим отношения с Россией, максимально усилить контакты в этом направлении. «Соответствующим структурам поручено активно участвовать во всех заседаниях по своим линиям, инициировать командировки и встречи, - говорится в сообщении. - Одним словом, нормализовать отношения. Трудно сказать, чем все это обусловлено, но в кулуарах ходят слухи, судя по которым власти осознали, что резкие перемены на внешнеполитическом фронте ни к чему хорошему ни в политическом, ни в экономическом плане, мягко говоря, не приведут».

На фоне публикаций в СМИ пресс-служба парламента Армении сообщила, что спикер Ален Симонян отправится в Россию для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. Стоит отметить, что за тот период, когда отношения между Москвой и Ереваном были достаточно напряженными, Симонян не участвовал в заседаниях ассамблеи – обычно Армению на этих форумах представлял заместитель спикера. Сейчас же Симонян, широко известный своей непримиримой антироссийской позицией, решил лично принять участие в мероприятии, которое состоится 6 марта в Санкт-Петербурге. «Да, это правда, спикер Национального собрания Армении примет участие в ассамблее, которая пройдет в Санкт-Петербурге», — подтвердили в пресс-службе парламента. Сам Симонян также сообщил журналистам о времени визита в Ереван председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. «Сроки визита Матвиенко предварительно согласованы — это 5-6 июня», - отметил Симонян. Впервые о предстоящем визите в Ереван Матвиенко сообщила еще в январе, во время встречи в Москве с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, подтвердив тем самым появление новых тенденций в армяно-российских отношениях. Как уже упоминалось, визит Мирзояна в Москву, состоявшийся после длительного перерыва, сопровождался ощутимыми изменениями в армяно-российских политических контактах. Москва сменила резкую, переходящую в оскорбительную, риторику на более конструктивный тон. Да и представители команды Пашиняна также «сбавили обороты», заявив о своем интересе к решению возникших проблем в двухсторонних отношениях с Россией. Все это происходило на фоне официального курса Армении на вступление в Европейский Союз и неожиданно резкого сближения администрации Трампа с Кремлем.

Политик Эдмон Марукян, ранее работавший советником премьер-министра Никола Пашиняна и ушедший в отставку из-за разногласий относительно прозападного курса армянского премьера, заявил, что «правительство Армении одной рукой пытается нормализовать отношения с Москвой, но другой продолжает обвинять Россию в преступлениях». По словам Марукяна, один из провластных экспертов, комментируя предстоящий визит в Ереван Валентины Матвиенко, заявил, что этот визит «позволит дать новый импульс преступлениям против армянского народа». «Хотите нормализовать отношения и иметь межведомственные контакты? – восклицает бывший советник Пашиняна. - Тогда делайте это нормально, без игр исподтишка. А если не хотите, если считаете русских преступниками, то зачем их приглашать в Ереван? Эти приезды, уезды не помогут, в наших отношениях все равно кризис».

Другой армянский эксперт, политолог Арман Бошян, придерживающийся пророссийских позиций, считает, что, несмотря на стратегическое соглашение, подписанное Арменией с США в период президентства Байдена, нынешняя администрация Дональда Трампа не будет выстраивать отношения с Ереваном через Россию. По его словам, новая команда в Вашингтоне не станет реализовывать никаких договоренностей с Ереваном, без учета интересов Москвы. И это касается, в частности, соглашений, достигнутых армянскими властями с командой экс-президента США Байдена. «Новая администрация привнесла во внешнюю политику США новую идеологию, - считает Арман Бошян. - Это — идеология технократов. Она подразумевает, что нужно договариваться с Россией и Китаем. Кстати, то, что произошло в Вашингтоне на встрече Трампа и Зеленского, указывает на демонтаж прежней системы и отмену прежних правил игры. И пока не установлены новые (а это долгий процесс), серьезного сотрудничества между США и Арменией не будет». Как отметил эксперт, сама Армения пытается балансировать между различными центрами силы, однако принимает порой ошибочные решения. Одним из них стало принятие законопроекта о начале процесса вступления Армении в ЕС.