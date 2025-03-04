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Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился

UFC 313 в Лас-Вегасе
Эльмир Алиев, отдел спорта
19:00 2570

9 марта приблизительно в 8:30 по бакинскому времени в Лас-Вегасе начнется соглавный бой турнира UFC 313, в котором сойдутся американец Джастин Гейджи и азербайджанец Рафаэль Физиев.

Рафаэль Физиев

Гейджи занимает 3-е место в рейтинге легковесов (70,3 кг) UFC, а Физиев - 11-е.

9 марта американец должен был драться с 6-м номером рейтинга Дэном Хукером, но тот снялся из-за травмы. По словам менеджера Рафаэля Физиева Саята Абдрахманова, сначала UFC предложила заменить Хукера Арманом Царукяном, представляющим Россию и Армению. 

«Царукян согласился, но времени до боя оставалось мало, и он не успевал сделать вес - 70 кг, - говорит Абдрахманов в интервью Sport24.ru. - Поэтому отказался. После этого я поговорил с Рафаэлем. Узнал, готов ли он сделать вес. Он сказал, что успевает. Физиев все это время тренировался и находится в нормальной форме. 

Физиев со своим менеджером

Мы предложили UFC вариант с Рафой. Сначала нам сказали, что команда Джастина Гейджи отказалась. Но на следующее утро они сообщили, что согласны. То есть еще в среду, 26 февраля, не было понятно, будет ли драться Физиев. Бой подтвердился 27 февраля.

Рафа в хорошей форме. А в плане настроя он всегда боец. Любит такие вызовы, принимает их. Любит рисковать. Он сомневался, что Джастин согласится».

Свой последний поединок азербайджанский боец провел почти полтора года назад - 23 сентября 2023 года. 

Тогда из-за травмы колена он потерпел обидное поражение от поляка Матеуша Гамрота. А до этого Физиев решением судей уступил как раз Гейджи. В том бою во втором раунде американец попал Физиеву пальцем в глаз. Бой, проходивший к тому моменту с преимуществом азербайджанца, был остановлен. А после паузы Гейджи перехватил инициативу. Сейчас у Рафаэля есть шанс взять сенсационный реванш.

Тычок в глаз изменил ход первого боя между Физиевым и Гейджи

Почему за полтора года азербайджанский боец, которому завтра исполнится 32 года, не провел ни одного поединка? Сначала он залечивал травму, а затем бои срывались. И сейчас, как говорит Саят Абдрахманов, такой шанс упускать нельзя.

«Говорят, что Рафе нечего терять, - продолжает менеджер. - Терять всегда есть что. В первую очередь, рискуешь своим здоровьем. Но риск оправдан. В случае победы Рафаэль многое приобретает.

Гейджи на 3-й позиции. Если Рафаэль победит его, то при определенном раскладе может получить бой за титул. Там будет зависеть от многих факторов - от тайминга, от других претендентов.

Если Рафа согласился, то он готов на 100 процентов. Никаких отговорок быть не может».

Удастся ли Рафе взять реванш?

Всего на счету Физиева 15 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед и потерпел 3 поражения.

Гейджи имеет 25 побед и 5 поражений. После победы над Рафаэлем он нокаутировал Дастина Порье, а в апреле прошлого года был побит Максом Холлоуэйем.

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