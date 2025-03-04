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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Ле Пен критикует Трампа за остановку помощи Украине

18:59 1196

Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала Дональда Трампа за приостановку военной помощи Украине.

«Я считаю, что бесцеремонность этого решения подлежит осуждению. Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, ведущим патриотическую оборону своей страны», — сказала Ле Пен в интервью газете Le Figaro.

«Никто не может заставить Соединенные Штаты продолжать их поддержку, если они этого не желают», — сказала при этом Ле Пен, однако Вашингтон должен был дать Киеву «разумный срок» на перестройку.

Ле Пен в прошлом была известна своей пророссийской позицией. Ее протеже в руководстве партии Жордан Барделла занимает проукраинскую позицию, замечает BBC.

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