USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.8932
Подписаться на уведомления
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»

19:22 1035

Депутаты парламента Грузии приняли в первом чтении закон «О регистрации иностранных агентов», составленный по аналогии с американским. Инициатива должна заменить принятый в прошлом году закон «О прозрачности иностранного влияния», вызвавший протесты.

За принятие законопроекта проголосовали 84 депутата, против — ни одного.

В действующей версии закона об «иноагентах» не говорилось о физических лицах и предполагались административные санкции для организаций, которые отказываются регистрироваться в реестре Минюста Грузии. В новом законе предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет либо крупный штраф как для физических, так и для юридических лиц.

Спикер партии Шалва Папуашвили заявил, что этот проект является полной копией закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который действует в США. Также он предупредил всех несогласных, что основные положения списаны с американского законопроекта, поэтому вопросы и возражения следует переадресовать Штатам. Без изменений остается пункт об уголовной ответственности за отказ от регистрации «иностранным агентом». Помимо этого, «Грузинская мечта» планирует восстановить в Уголовном кодексе статью «Государственная измена, измена родине».

Зеленский: Украина готова поскорее сесть за стол переговоров
Зеленский: Украина готова поскорее сесть за стол переговоров обновлено 20:12
20:12 1040
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
19:22 1036
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился UFC 313 в Лас-Вегасе
19:00 2579
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
18:50 1748
Президент Молдовы станет президентом Румынии?
Президент Молдовы станет президентом Румынии? наша корреспонденция
16:49 3755
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
13:30 2980
В обход России: Китай и Казахстан запустили железную дорогу в Европу
В обход России: Китай и Казахстан запустили железную дорогу в Европу
18:18 2543
В Белом доме заявили о «кнуте» для Зеленского
В Белом доме заявили о «кнуте» для Зеленского обновлено 17:57
17:57 5658
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция
15:22 3738
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине все еще актуально
08:40 20161
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
16:28 3406

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Украина готова поскорее сесть за стол переговоров
Зеленский: Украина готова поскорее сесть за стол переговоров обновлено 20:12
20:12 1040
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
19:22 1036
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился UFC 313 в Лас-Вегасе
19:00 2579
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
18:50 1748
Президент Молдовы станет президентом Румынии?
Президент Молдовы станет президентом Румынии? наша корреспонденция
16:49 3755
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
13:30 2980
В обход России: Китай и Казахстан запустили железную дорогу в Европу
В обход России: Китай и Казахстан запустили железную дорогу в Европу
18:18 2543
В Белом доме заявили о «кнуте» для Зеленского
В Белом доме заявили о «кнуте» для Зеленского обновлено 17:57
17:57 5658
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция
15:22 3738
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине все еще актуально
08:40 20161
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
16:28 3406
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться