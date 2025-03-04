Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»

Депутаты парламента Грузии приняли в первом чтении закон «О регистрации иностранных агентов», составленный по аналогии с американским. Инициатива должна заменить принятый в прошлом году закон «О прозрачности иностранного влияния», вызвавший протесты.

За принятие законопроекта проголосовали 84 депутата, против — ни одного.

В действующей версии закона об «иноагентах» не говорилось о физических лицах и предполагались административные санкции для организаций, которые отказываются регистрироваться в реестре Минюста Грузии. В новом законе предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет либо крупный штраф как для физических, так и для юридических лиц.

Спикер партии Шалва Папуашвили заявил, что этот проект является полной копией закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который действует в США. Также он предупредил всех несогласных, что основные положения списаны с американского законопроекта, поэтому вопросы и возражения следует переадресовать Штатам. Без изменений остается пункт об уголовной ответственности за отказ от регистрации «иностранным агентом». Помимо этого, «Грузинская мечта» планирует восстановить в Уголовном кодексе статью «Государственная измена, измена родине».