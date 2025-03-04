Премьер-лига: важная победа «Зиря» в Товузе
Продолжается 25-й тур в азербайджанской футбольной Премьер-лиге.
В матче, имеющем важное значение в борьбе за медали и путевки в еврокубки, «Зиря» в Товузе обыграла местный «Туран-Товуз» - 2:0.
На 5-й минуте Гисмят Алыев реализовал пенальти, а на 56-й минуте нигерец Исса Джибрила забил второй мяч.
«Зиря» набирает 48 очков и укрепляет свои позиции в борьбе за 2-е место, которое может дать путевку в Лигу Европы.
Чуть позже начнется матч «Сабах» - «Араз-Нахчыван». Если нахчыванцы потеряют очки, то «Зиря» будет единолично занимать вторую строчку.
Напомним, 25-й тур стартовал вчера двумя матчами. Их результаты: «Сабаил» - «Шамахы» - 0:2, «Сумгаит» - «Карабах» - 0:2.
Закроет тур завтра матч «Кяпяз» - «Нефтчи».
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