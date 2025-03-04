Премьер-лига: важная победа «Зиря» в Товузе

В матче, имеющем важное значение в борьбе за медали и путевки в еврокубки, «Зиря» в Товузе обыграла местный «Туран-Товуз» - 2:0.

На 5-й минуте Гисмят Алыев реализовал пенальти, а на 56-й минуте нигерец Исса Джибрила забил второй мяч.