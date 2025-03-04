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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Хуситы теперь для американцев террористы

19:31 444

США признали йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) террористической организацией. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, передает Al Arabiya.

«Сегодня Госдепартамент США выполняет одно из первых обещаний Трампа, которое он дал при вступлении в должность. Я рад объявить о том, что Госдеп внес движение «Ансар Аллах», также именуемое хуситами, в список иностранных террористических организаций», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио заявил, что Вашингтон «не потерпит, чтобы какая-либо страна сотрудничала с террористическими организациями, такими как хуситы», под предлогом ведения международного бизнеса.

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