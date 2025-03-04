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Нефть резко упала

19:36 1027

Вечером во вторник стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 2,59% и опустилась до $69,77 за баррель.

В предыдущий раз ниже отметки $70 за баррель нефтяные котировки были 1 октября 2024 года, напоминает РБК.

Поводом для негативной динамики стала новость о том, что страны ОПЕК+ в апреле планируют нарастить добычу нефти на 138 тысяч баррелей в сутки. Трейдеры ожидали, что альянс, напротив, вновь продлит действующие меры по сокращению добычи.

Bloomberg отмечает, что решение об увеличении добычи ОПЕК+ приняла на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа с целью снижения цен на нефть.

Еще одним фактором падения нефтяных котировок стали пошлины администрации Трампа в размере 25% на импорт из Канады и Мексики, которые вступили в силу 4 марта. Также речь идет о 10%-ных пошлинах на канадские энергоносители и на импорт китайских товаров в 20%, сообщает Reuters. Китай в ответ ввел пошлины на сельскохозяйственные товары из США. Аналитики ожидают, что пошлины окажут давление на экономическую активность и спрос на топливо, что приведет к снижению цен на нефть.

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