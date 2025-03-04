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Зеленский: Украина готова поскорее сесть за стол переговоров

обновлено 20:12
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме прошла «не так, как предполагалось».

«Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными», - написал он в X (Twitter).

Глава государства вновь подчеркнул, что Украина готова подписать соглашение о минералах и безопасности в любое время. Украина, по его словам, рассматривает это соглашение в качестве шага к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности.

Президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру, и он готов работать в этом направлении «под сильным лидерством президента Трампа».

В завершение публикации президент Украины напомнил о «переломном моменте», когда Трамп предоставил Украине противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin.

* * * 19:54

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно возможных переговоров с Россией, отметив, что Киев готов к переговорам в любое время, и не против сделать это как можно быстрее.

Соответствующее заявление он сделал в среду, 4 марта, передают украинские СМИ.

«Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира.

Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры - и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении», - заявил президент Украины.

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