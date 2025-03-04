Зеленский: Украина готова поскорее сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме прошла «не так, как предполагалось».

«Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными», - написал он в X (Twitter).

Глава государства вновь подчеркнул, что Украина готова подписать соглашение о минералах и безопасности в любое время. Украина, по его словам, рассматривает это соглашение в качестве шага к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности.

Президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру, и он готов работать в этом направлении «под сильным лидерством президента Трампа».

В завершение публикации президент Украины напомнил о «переломном моменте», когда Трамп предоставил Украине противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin.