Украинские пилоты атаковали командный пункт россиян

Украинские войска нанесли удар по командному пункту россиян в населенном пункте Калинина Донецкой области Украины.

Об этом сообщается в Telegram Генерального штаба ВСУ.

«Вчера Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ в населенном пункте Калинина Донецкой области», - говорится в сообщении.

В результате удара нарушена система управления российских войск, что усложнило координацию действий воинских частей воздушно-десантной дивизии, заявили в Генштабе.