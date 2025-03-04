USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.8932
Подписаться на уведомления
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Украинские пилоты атаковали командный пункт россиян

19:59 586

Украинские войска нанесли удар по командному пункту россиян в населенном пункте Калинина Донецкой области Украины.

Об этом сообщается в Telegram Генерального штаба ВСУ.

«Вчера Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ в населенном пункте Калинина Донецкой области», - говорится в сообщении.

В результате удара нарушена система управления российских войск, что усложнило координацию действий воинских частей воздушно-десантной дивизии, заявили в Генштабе.

Зеленский: Украина готова поскорее сесть за стол переговоров
Зеленский: Украина готова поскорее сесть за стол переговоров обновлено 20:12
20:12 1066
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
19:22 1044
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился UFC 313 в Лас-Вегасе
19:00 2601
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
18:50 1757
Президент Молдовы станет президентом Румынии?
Президент Молдовы станет президентом Румынии? наша корреспонденция
16:49 3759
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
13:30 2981
В обход России: Китай и Казахстан запустили железную дорогу в Европу
В обход России: Китай и Казахстан запустили железную дорогу в Европу
18:18 2550
В Белом доме заявили о «кнуте» для Зеленского
В Белом доме заявили о «кнуте» для Зеленского обновлено 17:57
17:57 5666
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция
15:22 3742
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине все еще актуально
08:40 20163
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
16:28 3410

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: Украина готова поскорее сесть за стол переговоров
Зеленский: Украина готова поскорее сесть за стол переговоров обновлено 20:12
20:12 1066
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
19:22 1044
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился UFC 313 в Лас-Вегасе
19:00 2601
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
18:50 1757
Президент Молдовы станет президентом Румынии?
Президент Молдовы станет президентом Румынии? наша корреспонденция
16:49 3759
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
13:30 2981
В обход России: Китай и Казахстан запустили железную дорогу в Европу
В обход России: Китай и Казахстан запустили железную дорогу в Европу
18:18 2550
В Белом доме заявили о «кнуте» для Зеленского
В Белом доме заявили о «кнуте» для Зеленского обновлено 17:57
17:57 5666
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция
15:22 3742
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине все еще актуально
08:40 20163
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
16:28 3410
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться