Назначение ряда пособий в Азербайджане переведут в электронный формат

Об этом было заявлено на проведенной в Министерстве труда и социальной защиты населения инфосессии, посвященной реформам в области страхования и пенсионного обеспечения.

Проводимые в Азербайджане социальные реформы охватывают и страхово-пенсионную систему, обеспечивая устойчивый рост пенсий и способствуя широкому внедрению инновационных решений в этой сфере.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что реализуемые за последние годы по поручению президента Ильхама Алиева социальные реформы способствовали принятию важных мер по усилению социальной защиты пенсионеров.

Также было подчеркнуто, что с 2019 года внедрен механизм проактивного назначения пенсий, пособий и социальных выплат, и за этот период около 900 тысяч выплат были назначены через электронную систему в автоматическом режиме.

Отмечалось, что благодаря внесенным в прошлом году изменениям в законодательство гражданам, имеющим право на два и более видов пенсий, без необходимости подачи заявления автоматически назначается наиболее высокая из возможных пенсий. Кроме того, продолжается работа по проактивному назначению досрочных пенсий для многодетных родителей и лиц, воспитывающих детей с инвалидностью.

Было также объявлено о создании механизма электронного назначения социальных пособий на основе социального страхования, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

В ходе инфосессии были представлены результаты реформ последних лет в сфере страхования и пенсионного обеспечения, обсуждены цели и предстоящие задачи.