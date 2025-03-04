План Египта: Газа перейдет Палестинской администрации

Палестинская национальная администрация (ПНА) должна восстановить контроль над сектором Газа, до этого анклавом будет управлять специальный комитет, куда войдут независимые специалисты.

«Египет совместно с палестинскими властями создал специальный административный комитет по управлению Газой, куда войдут только независимые специалисты, обладающие необходимыми профессиональными компетенциями. Они будут заниматься вопросами распределения гуманитарной помощи в секторе Газа и управлять им на временной основе, чтобы подготовить почву для возвращения в анклав ПНА», - цитирует ТАСС ас-Сиси.

Президент Египта добавил, что его страна будет заниматься «подготовкой сотрудников палестинских сил безопасности», которые будут обеспечивать внутренний правопорядок в Газе.

Египетский лидер отметил, что Каир совместно с палестинскими властями также подготовил план восстановления сектора Газа, который не предусматривал бы выселения оттуда палестинцев. Ас-Сиси не раскрыл подробности египетского проекта, однако призвал всех участников саммита одобрить его и «принять деятельное участие в международной конференции по реконструкции Газы», которая пройдет в Каире.

Внеочередной саммит ЛАГ был созван по просьбе Палестины на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа и о переселении палестинцев из анклава в другие страны региона.