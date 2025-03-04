Условие возобновления помощи Украине

Соединенные Штаты не исключают возможность возобновления поставок оружия и военной техники в Украину в случае начала Киевом мирных переговоров. Так в беседе с журналистами в Конгрессе сказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Вице-президента попросили уточнить, сколько будет длиться пауза в оказании Украине военной помощи, о которой накануне объявила администрация США. «Президент [США Дональд Трамп] ясно дает понять: он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров. Думаю, когда украинцы сядут за стол переговоров, рассматриваться будет все», - ответил Вэнс.

Трамп «пытается послать очень четкое сообщение», что украинские власти должны вернуться к обсуждению сделки о полезных ископаемых, он по-прежнему заинтересован в соглашении, уверяет Вэнс.

«Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна. Мы думаем, что украинские войска сражались очень храбро, но мы находимся в точке, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно», — сказал он.