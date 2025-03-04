USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.8932
Подписаться на уведомления
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Премьер Канады рассказал «об умном парне и глупом поступке»

21:27 1328

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что власти подали иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США повышенных тарифов на канадские товары.

Оттава будет пытаться разрешить эту ситуацию по линии трехстороннего договора между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA).

«Теперь я хочу обратить напрямую к одному конкретному американцу. Дональд, мы в общей сложности работали вместе восемь лет, мы делали большие дела. Мне не свойственно соглашаться с газетой Wall Street Journal, но, Дональд, они указали на то, что, даже несмотря на то, что ты очень умный человек, это очень глупо»,— заявил Трюдо на пресс-конференции.

США начали торговую войну против своего самого близкого друга, отметил глава канадского правительства, пообещав, что Оттава будет бороться. Трюдо также счел введение американских пошлин частью плана Трампа по «аннексии Канады», так как они нацелены на ослабление страны. Но, заверил премьер, «этого никогда не произойдет». Трюдо предупредил канадцев, что после введения тарифов им будет тяжело, поскольку ограничения приведут к потере рабочих мест.

Накануне Трамп объявил, что со вторника, 4 марта, вступят в силу пошлины для Канады и Мексики, и исключил какие-либо отсрочки. Тарифы 25% вводятся на весь импорт из двух стран общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении, за исключением канадских энергоносителей, которые обложат пошлинами в размере 10%. Канада после их вступления в силу ввела ответные меры: пошлины коснутся американских товаров на сумму $30 млрд, а через три недели под них попадут товары еще на $125 млрд.

Зеленский дал поручения военным и дипломатам
Зеленский дал поручения военным и дипломатам обновлено 22:39
22:39 4505
Трамп расскажет о планах по Украине
Трамп расскажет о планах по Украине обновлено 21:56
21:56 3732
Алиевы у праздничного костра
Алиевы у праздничного костра фото
21:20 2038
Армяне побежали к Путину… После предательства США
Армяне побежали к Путину… После предательства США новый поворот
18:37 6475
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция; все еще актуально
15:22 4465
Условие возобновления помощи Украине
Условие возобновления помощи Украине
20:48 2888
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
19:22 2127
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился UFC 313 в Лас-Вегасе
19:00 5213
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
18:50 3041
Президент Молдовы станет президентом Румынии?
Президент Молдовы станет президентом Румынии? наша корреспонденция; все еще актуально
16:49 4786
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
13:30 3312

ЭТО ВАЖНО

Зеленский дал поручения военным и дипломатам
Зеленский дал поручения военным и дипломатам обновлено 22:39
22:39 4505
Трамп расскажет о планах по Украине
Трамп расскажет о планах по Украине обновлено 21:56
21:56 3732
Алиевы у праздничного костра
Алиевы у праздничного костра фото
21:20 2038
Армяне побежали к Путину… После предательства США
Армяне побежали к Путину… После предательства США новый поворот
18:37 6475
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция; все еще актуально
15:22 4465
Условие возобновления помощи Украине
Условие возобновления помощи Украине
20:48 2888
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
19:22 2127
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился UFC 313 в Лас-Вегасе
19:00 5213
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
18:50 3041
Президент Молдовы станет президентом Румынии?
Президент Молдовы станет президентом Румынии? наша корреспонденция; все еще актуально
16:49 4786
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
13:30 3312
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться