Премьер Канады рассказал «об умном парне и глупом поступке»

«Теперь я хочу обратить напрямую к одному конкретному американцу. Дональд, мы в общей сложности работали вместе восемь лет, мы делали большие дела. Мне не свойственно соглашаться с газетой Wall Street Journal, но, Дональд, они указали на то, что, даже несмотря на то, что ты очень умный человек, это очень глупо»,— заявил Трюдо на пресс-конференции.

США начали торговую войну против своего самого близкого друга, отметил глава канадского правительства, пообещав, что Оттава будет бороться. Трюдо также счел введение американских пошлин частью плана Трампа по «аннексии Канады», так как они нацелены на ослабление страны. Но, заверил премьер, «этого никогда не произойдет». Трюдо предупредил канадцев, что после введения тарифов им будет тяжело, поскольку ограничения приведут к потере рабочих мест.

Накануне Трамп объявил, что со вторника, 4 марта, вступят в силу пошлины для Канады и Мексики, и исключил какие-либо отсрочки. Тарифы 25% вводятся на весь импорт из двух стран общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении, за исключением канадских энергоносителей, которые обложат пошлинами в размере 10%. Канада после их вступления в силу ввела ответные меры: пошлины коснутся американских товаров на сумму $30 млрд, а через три недели под них попадут товары еще на $125 млрд.