Премьер Мьянмы назвал Путина королем

«Насколько я знаю, вы возглавляете Россию не пять и не десять лет, а уже достаточный срок. Вы уже не просто лидер страны, а можно сказать, что вы являетесь королем этой страны», — сказал лидер Мьянмы во время двусторонней встречи в Кремле.

Кроме того, Хлайн предположил, что он уже встречался с Путиным в прошлой жизни. Премьер Мьянмы подарил президенту России буддийскую книгу, в которой описываются отношения короля Мьянмы и российского царя.

Хлайн сказал, что он посещает Россию уже в 11-й раз: «Для меня это дружественная страна, поэтому я так много раз был здесь. Я не чувствую себя здесь как гость, а чувствую себя как дома. Расстояния между нашими странами далекое, но мы близки друг к другу сердцами», — заявил он.