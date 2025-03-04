USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.8932
Подписаться на уведомления
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Армения перед выбором

22:05 765

Армения не может быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза, необходимо сделать выбор, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Изначально российской стороной все точки были поставлены над i: либо ЕС, либо ЕАЭС, и там, и там быть невозможно. И это не позиция российской стороны, а вопрос объективной реальности, потому что не может государство быть одновременно членом двух таможенных союзов»,— сказал Сергей Копыркин в интервью армянскому порталу 24News.

Он процитировал вице-премьера РФ Алексея Оверчука, который заявил, что «вступление Армении в ЕС напоминает покупку билета на «Титаник».

«Есть реалии — сотрудничество Армении с ЕАЭС, и РФ является одним из ключевых факторов экономического развития страны, об этом свидетельствует статистика. Что будет в ЕС — это вопрос будущего. Пока динамика торгового оборота Армении и ЕС со знаком минус»,— сказал российский посол, подчеркнув, что речь идет о суверенном праве Армении выбрать подходящий для себя вариант.

12 февраля парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС. Предполагается, что для принятия окончательного решения в стране проведут референдум. При этом армянские власти исключают планы выйти из ЕАЭС.

Зеленский дал поручения военным и дипломатам
Зеленский дал поручения военным и дипломатам обновлено 22:39
22:39 4515
Трамп расскажет о планах по Украине
Трамп расскажет о планах по Украине обновлено 21:56
21:56 3734
Алиевы у праздничного костра
Алиевы у праздничного костра фото
21:20 2043
Армяне побежали к Путину… После предательства США
Армяне побежали к Путину… После предательства США новый поворот
18:37 6480
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция; все еще актуально
15:22 4467
Условие возобновления помощи Украине
Условие возобновления помощи Украине
20:48 2890
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
19:22 2127
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился UFC 313 в Лас-Вегасе
19:00 5215
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
18:50 3042
Президент Молдовы станет президентом Румынии?
Президент Молдовы станет президентом Румынии? наша корреспонденция; все еще актуально
16:49 4787
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
13:30 3312

ЭТО ВАЖНО

Зеленский дал поручения военным и дипломатам
Зеленский дал поручения военным и дипломатам обновлено 22:39
22:39 4515
Трамп расскажет о планах по Украине
Трамп расскажет о планах по Украине обновлено 21:56
21:56 3734
Алиевы у праздничного костра
Алиевы у праздничного костра фото
21:20 2043
Армяне побежали к Путину… После предательства США
Армяне побежали к Путину… После предательства США новый поворот
18:37 6480
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция; все еще актуально
15:22 4467
Условие возобновления помощи Украине
Условие возобновления помощи Украине
20:48 2890
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
19:22 2127
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился UFC 313 в Лас-Вегасе
19:00 5215
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
18:50 3042
Президент Молдовы станет президентом Румынии?
Президент Молдовы станет президентом Румынии? наша корреспонденция; все еще актуально
16:49 4787
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
13:30 3312
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться