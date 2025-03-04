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После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США

22:26 913

Американские акции лишились $3,4 трлн, пишет Bloomberg.

По мнению финансовых аналитиков, это рекордное падение связывают с решением властей США ввести новые торговые пошлины. Инвесторы опасаются возможных экономических последствий, в частности замедления роста и снижения прибыли корпораций.

По подсчетам Bloomberg, фондовый индекс S&P 500 потерял 4,8% после пика этого года, достигнутого им 19 февраля. Совокупная капитализация входящих в индекс американских компаний снизилась на $3,4 трлн. Индекс S&P 500 начал рост в ноябре прошлого года, когда избрание Дональда Трампа заставило инвесторов надеяться, что курс новой администрации стимулирует развитие американской экономики. Но по мере усиления риторики Трампа о повышении или введении новых тарифов на товары из Мексики, Канады, Китая, ЕС и т. д. динамика индекса стала меняться. Спустя две недели индекс S&P 500 потерял все достигнутое за предыдущие два месяца роста. По итогам вчерашних торгов S&P 500 потерял 1,8%, это стало худшим для него днем с начала года, сегодня этот индекс снизился уже на 1,85%. Похожую динамику показывают и другие ведущие фондовые индексы США: Dow Jones (вчера — 1,5%, сегодня — 1,8%) и NASDAQ (вчера — 2,6%, сегодня — 1,9%).

Акции ведущих компаний теряют позиции, в частности, в автопроме: глава Ford Motor Джим Фарли заявил, что пошлины «уничтожат миллиарды долларов прибыли».

«Тарифная риторика увеличивает озабоченность инвесторов по поводу негативного воздействия на экономику,— цитирует Bloomberg основателя исследовательской компании 22V Research Денниса Дебюшера.— Никто и подумать не мог, что такое может быть».

Особенно пострадали штаты, где традиционно сильны позиции Трампа, включая Флориду – экспортные отрасли которых оказались под ударом.

Аналитики называют это крупнейшей торговой авантюрой со времен Великой депрессии. По данным Бюджетной лаборатории Йельского университета, новые пошлины довели уровень импортных сборов до максимума с 1943 года. Средний американец заплатит до $2000 в год больше из-за роста цен, вызванного пошлинами. Евросоюз уже предупредил: ЕС введет ответные тарифы, если Трамп не отступит.

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