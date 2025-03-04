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Пашинян заверил Иран: против вас не пойдем

4 мартa 2025, 23:23 952

Армения «не будет участвовать ни в каких действиях» против Ирана. Об этом армянский премьер Никол Пашинян заявил в интервью Государственной телекомпании Ирана, отвечая на вопрос: «Если западные страны выступят с угрозой в адрес Ирана, каковы будут действия Еревана?»

«Мы заявляли, что Республика Армения не будет участвовать ни в каких действиях против Исламской Республики Иран… Стабильность Ирана чрезвычайно важна для нас, развитие Ирана чрезвычайно важно для нас, безопасность Ирана чрезвычайно важна для нас…» - цитируют Пашиняна армянские СМИ.

По его словам, армянское правительство проводит уравновешивающую и сбалансированную внешнюю политику.

«…Мы уделяем большое внимание нашей региональной политике», - сказал Пашинян.

Он также отметил, что в отношениях Армении с другими странами нет никакой угрозы Исламской Республике Иран: «Я надеюсь и убежден, что нет никакой угрозы Республике Армения в отношениях Исламской Республики Иран с другими, третьими сторонами. Именно это понимание создает естественные условия для углубления наших отношений».

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