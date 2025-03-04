USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.8932
Подписаться на уведомления
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Пашинян о мире и грузоперевозках с Азербайджаном

4 мартa 2025, 23:48 1462

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью иранской государственной телекомпании сказал, почему пока не подписано мирное соглашение с Азербайджаном.

«В проекте мирного договора есть еще две статьи, по которым мы пока не смогли прийти к согласию, и мы продолжаем работать в этом направлении», - сказал армянский премьер.

По словам Пашиняна, Армения в контексте разблокирования всех транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе предложила Азербайджану на первом этапе возобновление железнодорожных грузовых перевозок. «…Сегодня есть сообщение из Азербайджана в Нахичевань через территорию Исламской Республики Иран, и мы также говорим, что, по сути, наши представления таковы, что те условия, которые Исламская Республика Иран предлагает Азербайджану, мы тоже готовы предложить такие же условия, конечно, с учетом той особенности, что в данном случае речь идет не только о железнодорожных грузоперевозках из Азербайджана через территорию Армении в Азербайджан, но и из Армении через территорию Азербайджана в Нахичевань», - заявил Пашинян.

Премьер Армении заверил, что Ереван готов пойти на определенные упрощения, но на принципе взаимности. «…У Азербайджана появится возможность иметь полноценные железнодорожные грузоперевозки через территорию Армению в Турцию и обратно, а это значит, что и Армения, и Азербайджан будут полностью интегрированы в международную железнодорожную сеть», - сказал Пашинян.

Пашинян о мире и грузоперевозках с Азербайджаном
Пашинян о мире и грузоперевозках с Азербайджаном
4 мартa 2025, 23:48 1463
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США
4 мартa 2025, 22:26 4361
Зеленский дал поручения военным и дипломатам
Зеленский дал поручения военным и дипломатам обновлено 22:39
4 мартa 2025, 22:39 8180
Алиевы у праздничного костра
Алиевы у праздничного костра фото
4 мартa 2025, 21:20 3874
Армяне побежали к Путину… После предательства США
Армяне побежали к Путину… После предательства США новый поворот; все еще актуально
4 мартa 2025, 18:37 8042
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция; все еще актуально
4 мартa 2025, 15:22 4896
Условие возобновления помощи Украине
Условие возобновления помощи Украине
4 мартa 2025, 20:48 4291
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
4 мартa 2025, 19:22 2664
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился UFC 313 в Лас-Вегасе
4 мартa 2025, 19:00 6658
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
4 мартa 2025, 18:50 3766
Президент Молдовы станет президентом Румынии?
Президент Молдовы станет президентом Румынии? наша корреспонденция; все еще актуально
4 мартa 2025, 16:49 5266

ЭТО ВАЖНО

Пашинян о мире и грузоперевозках с Азербайджаном
Пашинян о мире и грузоперевозках с Азербайджаном
4 мартa 2025, 23:48 1463
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США
4 мартa 2025, 22:26 4361
Зеленский дал поручения военным и дипломатам
Зеленский дал поручения военным и дипломатам обновлено 22:39
4 мартa 2025, 22:39 8180
Алиевы у праздничного костра
Алиевы у праздничного костра фото
4 мартa 2025, 21:20 3874
Армяне побежали к Путину… После предательства США
Армяне побежали к Путину… После предательства США новый поворот; все еще актуально
4 мартa 2025, 18:37 8042
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция; все еще актуально
4 мартa 2025, 15:22 4896
Условие возобновления помощи Украине
Условие возобновления помощи Украине
4 мартa 2025, 20:48 4291
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
4 мартa 2025, 19:22 2664
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился
Армянин отказался от боя, а азербайджанец согласился UFC 313 в Лас-Вегасе
4 мартa 2025, 19:00 6658
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
Ильхам Алиев завтра посетит Турцию
4 мартa 2025, 18:50 3766
Президент Молдовы станет президентом Румынии?
Президент Молдовы станет президентом Румынии? наша корреспонденция; все еще актуально
4 мартa 2025, 16:49 5266
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться