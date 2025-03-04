Пашинян о мире и грузоперевозках с Азербайджаном

«В проекте мирного договора есть еще две статьи, по которым мы пока не смогли прийти к согласию, и мы продолжаем работать в этом направлении», - сказал армянский премьер.

По словам Пашиняна, Армения в контексте разблокирования всех транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе предложила Азербайджану на первом этапе возобновление железнодорожных грузовых перевозок. «…Сегодня есть сообщение из Азербайджана в Нахичевань через территорию Исламской Республики Иран, и мы также говорим, что, по сути, наши представления таковы, что те условия, которые Исламская Республика Иран предлагает Азербайджану, мы тоже готовы предложить такие же условия, конечно, с учетом той особенности, что в данном случае речь идет не только о железнодорожных грузоперевозках из Азербайджана через территорию Армении в Азербайджан, но и из Армении через территорию Азербайджана в Нахичевань», - заявил Пашинян.

Премьер Армении заверил, что Ереван готов пойти на определенные упрощения, но на принципе взаимности. «…У Азербайджана появится возможность иметь полноценные железнодорожные грузоперевозки через территорию Армению в Турцию и обратно, а это значит, что и Армения, и Азербайджан будут полностью интегрированы в международную железнодорожную сеть», - сказал Пашинян.