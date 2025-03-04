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Служба безопасности Израиля признает свой провал, но «виновато» и правительство

00:05 482

Служба общей безопасности Израиля ШАБАК («Шин-Бет») вслед за Армией обороны опубликовала свой отчет о причинах провала, в результате которого 7 октября 2023 года произошло нападение ХАМАС.

В отчете отмечаются недостатки системы предупреждения: несмотря на то, что ШАБАК в ночь на 7 октября получала сигналы о подготовке атаки, это не привело к принятию серьезных мер. Также у «Шин-Бет» было «неправильное понимание» прочности границы Израиля с сектором Газа и способности израильских военных отреагировать на нападение, говорится в отчете.

Кроме того, Служба безопасности ссылается на нечеткое разделение ответственности между ней и Армией обороны Израиля относительно того, кто должен предупреждать о подготовке атак — особенно с учетом того, что ХАМАС в предшествующие годы превратился из небольшой террористической группировки в полноценную военную силу.

«Шин-Бет» признает, что знала о двух планах вторжения ХАМАС, найденных израильской разведкой несколькими годами ранее, но они «не были обработаны должным образом». Служба безопасности недооценила угрозу, сочтя, что ХАМАС занят в основном терактами на Западном берегу Иордана.

Также в отчете приведены основные причины, которые позволили боевикам нарастить свои силы и начать наступление. В «Шин-Бет» считают, что к этому привела политика руководства Израиля, которая опиралась на представление о том, что ХАМАС в секторе Газа находится в стадии «затишья». В это время боевики, напротив, усиливались. Также «Шин-Бет» упрекает руководство страны в постоянном ослаблении сдерживания террористов и попытке избежать наступательных инициатив.

По словам главы «Шин-Бет» Ронена Бара, для окончательных выводов необходимо провести более широкое расследование на государственном уровне.

Канцелярия главы правительства Израиля прокомментировала отчет ШАБАК о провалах 7 октября. «Вместо того чтобы сотрудничать с государственным контролером, глава ШАБАК Ронен Бар представляет «расследование», которое не отвечает ни на один вопрос», – цитирует NEWSru.co.il заявление канцелярии.

«Выводы расследования не соответствуют масштабу провала и ошибкам организации и того, кто возглавляет ее. Глава ШАБАК потерпел неудачу во всем, что касается противостояния с ХАМАС в общем, и, в частности, 7 октября. В дополнение ко всему, глава ШАБАК не счел нужным разбудить премьер-министра в ночь нападения, хотя это было самое очевидное, что надо было сделать», – говорится в сообщении.

28 февраля результаты внутреннего расследования провала военных при нападении ХАМАС 7 октября 2023 года опубликовала Армия обороны Израиля. Основные выводы заключаются в том, что ЦАХАЛ «не смог защитить израильских мирных жителей», не был готов к широкомасштабной внезапной атаке и не имел полной картины нападения в течение первых нескольких часов. Глава Генштаба Армии обороны Израиля генерал-майор Херци Халеви полностью взял на себя ответственность за провал.

Ронен Бар в октябре 2023 года взял на себя личную ответственность за то, что нападение ХАМАС не было предотвращено. Ожидается, что он уйдет в отставку после окончания войны. 

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