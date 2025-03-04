Индия променяет американский F-35 на российский Су-57?

Ввиду возможных проблем с организацией локального производства и интеграцией американского истребителя F-35 в боевые информационные системы ВВС Индии Нью-Дели может склониться к покупке российских истребителей пятого поколения Су-57.

По мнению экспертов, даже с учетом недавних заявлений президента США Дональда Трампа о «прокладывании пути к поставкам F-35 для Индии» Пентагон не согласится на требования индийского премьера Нарендры Моди об обязательном совместном производстве элементов и агрегатов F-35 на территории его страны.

С этим согласен бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Стивен Брайен, мнение которого приводит BBC. «Проблемы Индии с F-35 заключаются в его высокой стоимости, сложном обслуживании и эксплуатационных проблемах. Вопрос лишь в том, готова ли Индия инвестировать миллиарды рупий в F-35, зная, что она могла бы добиться большего, просто купив российский самолет», — заявил Брайен, добавив, что российское предложение с передачей технологий производства выглядит более привлекательным для индийского правительства.

По данным Reuters, индийское Минобороны в этом году намерено подать заявку на проведение тендера по дальнейшим поставкам ВВС страны 114 многоцелевых истребителей на $20 млрд. Подобная спешка продиктована необходимостью конкуренции с Китаем, который активно наращивает собственный авиапарк.