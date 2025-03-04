Джонсон назвал остановку помощи Украине «временной паузой»

«Это временная пауза», — ответил Джонсон на вопрос об остановке поддержки Украины администрацией США.

По его словам, президент Зеленский должен «исправить то, что произошло на прошлой неделе, шокирующие события в Овальном кабинете». «И если он это сделает, это будет выигрышный сценарий для всех вовлеченных сторон. Я думаю, это лучшая сделка, которая только может быть предложена, она может поддержать украинский народ, поэтому я призываю его (Зеленского) сделать это», — заявил Джонсон, имея в виду соглашение о минеральных ресурсах Украины.

Джонсон добавил, что его радует, что «президент Зеленский дал понять, что он все-таки хочет заключить это соглашение».