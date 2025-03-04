Трамп вводит пошлины, а «страдает» Маск

В ответ на тарифы США канадская провинция Онтарио запрещает американским компаниям участвовать в местных закупках и разрывает соглашение с компанией SpaceX о предоставлении высокоскоростного интернета. Об этом заявил премьер-министр провинции Даг Форд, сообщает CNN.

В частности, Онтарио разорвет свое соглашение на 100 миллионов долларов со Starlink Илона Маска. «Мы разрываем контракт Онтарио со Starlink. С этим покончено. Его нет», – заявил Форд.

Он также пригрозил применить 25-процентную наценку на электроэнергию, которую Онтарио поставляет в США, если тарифы останутся неизменными. Онтарио поставляет электроэнергию примерно 1,5 миллиона клиентов в приграничных штатах США.

По словам Форда, Канада и США могли бы стать вместе двумя «самыми богатыми, успешными и безопасными» странами на планете, но президент Трамп выбрал вместо этого хаос.

По словам Форда, Liquor Control Board of Ontario, которая считается крупнейшим покупателем алкоголя в мире, также убирает американскую продукцию с полок своих магазинов.