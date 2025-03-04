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Победа Трампа: Китай продает американцам порты Панамского канала

01:07 1056

Два крупных порта вблизи Панамского канала, принадлежащих самому богатому человеку Гонконга Ли Ка-шингу, будут проданы американскому консорциуму.

Как сообщает Financial Times, сумма сделки, которая заключена на фоне решения Дональда Трампа о возвращении канала в собственность США, составит $22,8 млрд. Консорциум, который возьмет под контроль порты в Панаме, включает компании BlackRock, Global Infrastructure Partners и Terminal Investment. Группа приобретет 90% акций «дочки» гонконгской компании CK Hutchison — Panama Ports Company, которая управляет объектами, говорится в заявлении американских инвесторов.

Сделка также подразумевает покупку 80% акций портовых дочерних компаний CK Hutchison, владеющих 43 портами в 23 странах, в том числе Великобритании и Германии, на Ближнем Востоке, в Мексике и Австралии, а также в Юго-Восточной Азии.

В день своей инаугурации, 20 января, Трамп сказал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он утверждал, что американские суда и военные корабли сильно переплачивают за проход по каналу. Соуправляющий директор CK Hutchison Фрэнк Сикст, тем не менее, сказал, что сделка носила «чисто коммерческий характер» и не связана с недавними политическими новостями, «касающимися панамских портов».

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