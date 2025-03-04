Опасное сближение российского истребителя и французского беспилотника

Российский истребитель Су-35 2 марта опасно сблизился с французским беспилотником Reaper в восточной части Средиземного моря, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в Х.

«Три последовательных сближения на очень короткое расстояние, которые могли привести к потере контроля над дроном, свидетельствуют о намерении ограничить свободу передвижения в общих воздушных пространствах. Это преднамеренное, непрофессиональное и агрессивное действие, которое неприемлемо», — заявил глава французского оборонного ведомства.

Лекорню подчеркнул, что Reaper выполнял миссию наблюдения в международном воздушном пространстве.

MQ-9 Reaper производятся в США и стоят на вооружении как в их армии, так и в вооруженных силах европейских стран.