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Шахбаз Шариф поручил ускорить реализацию соглашений с Ильхамом Алиевым и создал спецкомитет

Фархад Мамедов
01:24 644

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел в Исламабаде специальное заседание правительства по итогам своего визита в Баку. На встрече было объявлено о создании специального комитета для ускоренной реализации соглашений, достигнутых с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщают пакистанские СМИ, комитету поручено оперативно выполнить положения меморандума о взаимопонимании и других договоренностей, подписанных во время визита.

Возглавлять новый комитет будет заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар. Основной задачей комитета станет подготовка соглашений в сферах энергетики и инфраструктуры.

На заседании, посвященном ходу выполнения соглашений, премьер-министр поручил ответственным ведомствам представить план действий по увеличению объема товарооборота между Пакистаном и Азербайджаном до 2 миллиардов долларов. Шахбаз Шариф также распорядился ускорить подготовительные работы к визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева, который ожидается в следующем месяце. Кроме того, он поручил назначить торговых представителей в Азербайджане и других странах с высоким потенциалом для торговли с Пакистаном.

Подчеркивая братские отношения между Исламабадом и Баку, премьер-министр отметил, что правительство принимает первоочередные меры для реализации значительного торгового и инвестиционного потенциала между Пакистаном и государствами Центральной Азии.

На заседании сообщили, что в рамках бизнес-форума в Баку, прошедшего во время визита премьер-министра, приняли участие 83 пакистанские и 101 азербайджанская компания. В ходе визита было подписано 13 меморандумов о взаимопонимании и соглашений по развитию двустороннего сотрудничества.

Отношения стратегического союзничества между Азербайджаном и Пакистаном в последние годы значительно углубляются. В прошлом году президент Ильхам Алиев совершил государственный визит в Исламабад, и его самолет в воздушном пространстве Пакистана сопровождали истребители ВВС страны.

В рамках достигнутых тогда договоренностей Азербайджан вложит 2 миллиарда долларов в экономику Пакистана. Эти инвестиционные планы обсуждались и во время недавнего визита Шахбаза Шарифа в Баку, а подписать соответствующие соглашения ожидается во время предстоящего визита Ильхама Алиева в Исламабад.

Азербайджан и Пакистан активно развивают сотрудничество в военной сфере. В частности, Баку закупает у Исламабада истребители JF-17 Block III совместного пакистано-китайского производства. Согласно контракту, подписанному в 2023 году, общая стоимость сделки составила 1,6 миллиарда долларов. Кроме того, ведутся переговоры о реализации ряда совместных проектов для дальнейшего углубления сотрудничества в области военно-технического партнерства.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Пакистан договорились о создании нового транспортного маршрута, который упростит грузоперевозки между странами. Согласно решению Федеральной налоговой службы Пакистана, зарегистрированные в Азербайджане транспортные средства теперь могут перевозить транзитные и двусторонние торговые грузы без таможенных проверок, пошлин и налогов.

Это стало возможным благодаря соглашению о транзитной торговле, подписанному между двумя странами в 2024 году. Теперь информация обо всех товарах, отправляемых из Азербайджана в Пакистан и проходящих через его территорию, будет передаваться через компьютеризированную таможенную систему.

Нововведение распространяется на грузы, импортируемые Азербайджаном через пакистанские порты Карачи, Мохаммад бин Касим и Гвадар, а также на транзитные товары, следующие через пакистанские порты в третьи страны. Ожидается, что новый транспортный коридор поспособствует росту двустороннего торгового оборота между странами и создаст благоприятные условия для транзита грузов из Азербайджана в другие азиатские государства.

В свою очередь, Пакистан и другие страны региона смогут использовать этот маршрут для транзита грузов в Азербайджан и далее в третьи страны.

На заседании в Исламабаде также отметили, что между странами достигнуто соглашение о значительном увеличении объема двусторонней торговли. В 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном составил 22 миллиона 48 тысяч долларов, что, однако, считается скромным показателем. Однако согласно подписанному ранее соглашению, стороны намерены увеличить этот показатель до 2 миллиардов долларов.

Рост торговли будет обеспечен за счет экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Азербайджана в Пакистан, расширения энергетического сотрудничества и создания нового торгового коридора.

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