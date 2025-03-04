Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине. Соответствующее распоряжение Трамп отдал министру обороны Питу Хегсету. По сообщениям издания Bloomberg и телеканала Fox News, пауза продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что руководство Украины «демонстрирует стремление к миру». О развитии дальнейших событий haqqin.az побеседовал с политологом Александром Фридманом, преподавателем истории стран Восточной Европы в университетах Саарбрюккена и Дюссельдорфа.

- После решения Трампа самый главный вопрос сводится к тому, как именно и какое время сможет продержаться армия Украины? - Прежде всего, хочу отметить, что крах обороны ВСУ, поражение Украины, захват Киева и прочие мрачные сценарии противоречат интересам самого Дональда Трампа, поскольку вся ответственность за это ляжет на его плечи. Не думаю, что он хочет довести все до столь печального финала. Для Трампа решение прекратить военную помощь — это рычаг давления на Зеленского. И он пользуется им также, как и пошлинами, надеясь, что в данном случае Украина примет его условия и все пойдет по его правилам. С другой стороны, если Трампу не удастся продавить Зеленского, то ему надо будет искать какие-то варианты взаимодействия и компромиссов с Киевом. Словом, пока нет никаких оснований полагать, что украинский фронт развалился. - Может, Трамп рассчитывает, что после решения прекратить помогать Киеву Зеленский, как и президент Афганистана Ашраф Гани, сядет в самолет и сбежит из страны? - Вы знаете, после публичной порки, устроенной Зеленскому в Овальном кабинете, мне кажется, что у украинцев резко повысилась мотивация к сопротивлению агрессору. У этого народа очень сильное чувство национального достоинства. То есть как бы на них ни давили, украинцы все равно не сдадутся и не будет ползать на коленях ни перед русскими, ни перед американцами. История в Овальном кабинете усилила поддержку Зеленского внутри страны и стала дополнительной мотивацией для украинцев. Думаю, что и у России сейчас нет сил, чтобы прорвать оборону ВСУ. В то же время у ВСУ есть достаточно запасов оружия, которого хватит как минимум до лета. Хочу напомнить, что даже в прошлом году, когда республиканцы заблокировали поставки оружия и ситуация для Украины ухудшилась, она, тем не менее, не стала критической. Поэтому не думаю, что такой сценарий возможен. Не говоря уже о том, что что для Европы обрушение фронта станет настоящей катастрофой. Безусловно, в отсутствии США Европа будет максимально поддерживать Украину оружием. И если даже представить, что ситуация для Украины начнет резко ухудшаться, не исключаю, что президент Макрон вернется к своему старому плану введения войск в Украину, чтобы отрезвить Россию. Но, повторю, обрушения фронта не дойдет. - Насколько реально, что Европа, используя опыт России, отправит на украинский фронт наемников? - Да, такие обсуждения идут. Есть опыт иностранного легиона у Франции. Но, в отличие от Путина, у Европы существуют моральные ограничения. И лидеры Британии, ФРГ и других стран руководствуются принципами Европейского союза и правами человека. В то же время, если ситуация начнет меняться в негативную сторону и продвижение России к европейским границам примет угрожающий характер, будут рассмотрены разные варианты противодействия российской армии. Но, судя по сообщениям американских СМИ, решение Трампа касается только вооружений. Там ничего нет о прекращении обучения украинских солдат, о снабжении Киева разведданными с американских спутников и прочего. Президент США предпринимает импульсивные шаги без какой-либо стратегии. У него есть желание любыми средствами добиться завершения войны в Украине, и это обещание, которое Трамп дал своим избирателям, довлеет над ним. Ведь ему постоянно напоминают: ты обещал остановить войну за 24 часа, но этого не произошло. Поэтому он ищет любые возможности, чтобы просто прекратить боевые действия. С точки зрения Трампа, легче всего дожать украинцев, потому что они гораздо больше зависимы, нежели Россия. И с этим я связываю все то давление и выходки Трампа и Ди Вэнса в Овальном кабинете.

- Почему Трамп так резко развернулся в сторону России? - Причиной разворота стали экономические интересы, банальная попытка оторвать Россию от Китая или же вбить клин между Москвой и Пекином. Но я слышал и другую версию, в основе которой - высокая вероятность скорой войны между Израилем и Ираном. И в этой ситуации Трампу важно, чтобы Россия не была активной на стороне Ирана и не помогала ему в завершении ядерного проекта. Словом, все действия Трампа мотивированы его личными интересами и интересами США, какими он их себе представляет. - Отвечают ли планы Трампа остановить войну в Украине планам Владимира Путина? - Пока Путин играет по правилам Трампа, у которого хорошие отношения с Москвой. Если Россия вдруг нарушит эти правила или Трампу что-то не понравится, то его отношение к России может коренным образом измениться. Я думаю, что в Москве это прекрасно понимают, поэтому русские ведут себя очень осторожно, не лезут на рожон и даже не пытаются создать впечатление, что они в восторге от действий Трампа. В Кремле не хотят, чтобы создалось впечатление о Трампе как о российской марионетке, помогающей Кремлю вопреки интересам США. Да и Трамп этого, естественно, тоже не хочет. Не зря же он написал в своей социальной сети, что был единственным президентом США за последнее время, при котором Украина не теряла территорию. - Как по-вашему, Путин пойдет на перемирие? - Оно ему совершенно невыгодно! Его армия наступает, а Россия готова продолжать захватывать Украину. Путин запустил машину войны, из которой ему довольно сложно выйти. Россия перестроилась, у нее военная экономика. Известные специалисты в области военной экономики едины во мнении: любое перестраивание военной экономики России на гражданские рельсы приведет к стагнации и отбросит эту страну далеко назад. Москва столкнется с серьезными экономическими проблемами, глубочайшим кризисом. У России нет рабочей силы, поскольку многие уехали, креативные люди покинули страну. На данный момент именно война является основным локомотивом развития российской экономики. Путин сам себя втянул в такую ситуацию, когда возвращение к гражданской экономике будет сопряжено с серьезным экономическим кризисом. Словом, какой смысл прекращать боевые действия, если экономика принципиально заточена на войну? - Допустим, что Трамп заставил Путина остановить войну… - В этой ситуации России придется пойти на какую-то сделку с американцами против Китая. Но тут важно понять, как КНР посмотрит на такое сближение? Другой вопрос, что в итоге получит Москва? Ну, оторвала она часть Украины. Сегодня нет оптимистов, считающих, что в обозримом будущем Украина сможет что-то серьезно вернуть. Однако Путин не достиг заявленных перед войной целей. Украина все равно уходит в европейском направлении, восстанавливать страну, скорее всего, будет Европейский союз, а американцы поставят под контроль ресурсы Украины. При таком раскладе недолго и до принятия Киева в ЕС. Ну и в итоге Путин получит европейские войска на незахваченной части территории Украины, где будет культивироваться ненависть к России. Так что для Москвы сейчас перемирие — это тяжелое решение с военной, экономической и моральной точки зрения. Ибо для поколения Путина, для тех, кто проиграл Советский Союз, война в Украине была последним шансом перезагрузить историю, выйти в итоге не лузерами 1991 года, а победителями 2020-х. Но если война будет остановлена, да еще созданы механизмы, которые не позволят возобновить ее в ближайшее время, то Россия окажется проигравшей стороной.