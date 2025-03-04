Пока Трамп говорит о мире, Россия атакует Киев, Одессу, Харьков...

Вечером 4 марта российская армия нанесла удар по критической инфраструктуре Одессы: часть города осталась без света, воды и тепла, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Враг снова нанес удар по критической инфраструктуре. Часть Одессы снова остались без света, воды и тепла», - заявил мэр.

Труханов позже уточнил, что обломки сбитых российских дронов повредили частные дома в пригороде Одессы, возникли пожары.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате атаки россиян повреждено здание предприятия в городе.

В Киеве вечером 4 марта работает противовоздушная оборона. Город атакуют дроны, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Киеве, в пригороде украинской столицы и в Борисполе.