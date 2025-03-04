Лукашенко о «причинах» начала войны

Решение президента РФ Владимира Путина начать «военную операцию» против Украины было связано с угрозами, которые возникли в этой стране, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью блогеру Марио Науфалу.

«Выбор есть всегда, и, возможно, у Путина были альтернативы. Но дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые возникли на Украине», — заявил Лукашенко.

Глава Беларуси сказал, что российский президент сразу выразил готовность к переговорам после того, как увидел масштабы «конфликта». С помощью них, по словам Лукашенко, Путин хотел договориться по вопросам, связанным с НАТО, «демилитаризацией, притеснением русского языка».