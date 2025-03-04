Лига чемпионов: «Реал» победил в мадридском дерби, «Арсенал» забил 7 голов в Нидерландах

В Эйндховене местный ПСВ был разгромлен лондонским «Арсеналом» - 1:7. Счет в матче был открыт на 18-й минуте - отличился защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер. На 21-й минуте Итан Нванери удвоил преимущество гостей. Спустя 10 минут Микель Мерино довел результат до разгромного. На 43-й минуте Ноа Ланг отыграл один мяч с пенальти.

В Дортмунде «Боруссия» и французский «Лилль» сыграли вничью 1:1. На 22-й минуте отличился полузащитник «Боруссии» Карим Адейеми. На 68-й минуте Хакон-Арнар Харальдссон сравнял счет.

На 4-й минуте счет в матче открыл нападающий «Реала» Родриго Гоэс. На 32-й минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес восстановил равновесие. На 55-й минуте полузащитник Браим Диас принес «Королевскому клубу» победу.

Центральная встреча дня проходила в Мадриде, где встречались две столичные команды - «Реал» и «Атлетико». На «Сантьяго Бернабеу» победили хозяева - 2:1.

В начале второго тайма, на 47-й минуте, Мартин Эдегор забил четвертый гол гостей. На 48-й минуте Леандро Троссард отправил пятый мяч в ворота ПСВ. На 73-й минуте Эдегор оформил дубль. На 85-й минуте Риккардо Калафьори установил окончательный счет - 7:1.

В еще одном матче бельгийский «Брюгге» дома проиграл английской «Астон Вилле» - 1:3. Счет был открыт на 3-й минуте. Отличился нападающий гостей Леон Бэйли. На 12-й минуте защитник «Брюгге» Максим Де Кейпер сравнял счет. На 82-й минуте другой защитник хозяев Брандон Мехеле забил в свои ворота. На 88-й минуте Марко Асенсио реализовал пенальти и упрочил преимущество «Астон Виллы».

Ответные матчи в этих парах состоятся 12 марта.