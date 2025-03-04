От братства по оружию к шкурным отношениям

Как и следовало ожидать, со скандалом разошедшиеся из Овального кабинета стороны пытаются смягчить позиции и пойти на сближение. Украина и Америка слишком нужны друг другу. Зеленский написал предельно выдержанное послание американскому руководству с сожалениями по поводу случившегося и реверансами в адрес могучих лидерских способностей Дональда Трампа. Все, как тот любит. Взаимную неприязнь это не устранит, но почву для возврата к диалогу подготовит. Остаться совсем без американской помощи – не самая светлая перспектива в начале четвертого года большой войны. Тут не до личных обид.

Возврат нужен и Белому дому. Об этом говорит Джей Ди Вэнс: «Президент пытается послать очень четкий сигнал: украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом о соглашении по минералам», по ходу называя украинцев друзьями и храбрыми солдатами. О том, что объявленная приостановка помощи Украине является временной мерой, сказал спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон. Причин этому заметному смягчению может быть много. И реакция прочих западных союзников, дружно ставших на сторону Зеленского и Украины. И результаты замеров настроения американских избирателей, которым может не очень нравиться Зеленский, но Путин им точно не по душе. Ну, и предстоящее через несколько часов выступление Трампа в Конгрессе, где он должен рассказать о своих успехах за первые недели президентства. Одно из самых громких обещаний – остановить войну – не выполнено. Сослаться на несговорчивость Зеленского, значит, поставить под сомнение свои таланты переговорщика-миротворца. Поэтому и в Киеве спешили с посланием о «раскаянии», чтобы успеть к его выступлению и вооружить Трампа позитивными тезисами.