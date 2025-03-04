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Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

От братства по оружию к шкурным отношениям

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Фарид Исаев, автор haqqin.az
02:12 611

Как и следовало ожидать, со скандалом разошедшиеся из Овального кабинета стороны пытаются смягчить позиции и пойти на сближение. Украина и Америка слишком нужны друг другу.

Зеленский написал предельно выдержанное послание американскому руководству с сожалениями по поводу случившегося и реверансами в адрес могучих лидерских способностей Дональда Трампа. Все, как тот любит. Взаимную неприязнь это не устранит, но почву для возврата к диалогу подготовит. Остаться совсем без американской помощи – не самая светлая перспектива в начале четвертого года большой войны. Тут не до личных обид.

В Киеве спешили с посланием о «раскаянии», чтобы успеть к его выступлению и вооружить Трампа позитивными тезисами

Возврат нужен и Белому дому. Об этом говорит Джей Ди Вэнс: «Президент пытается послать очень четкий сигнал: украинцы должны сесть за стол переговоров и начать договариваться с президентом Трампом о соглашении по минералам», по ходу называя украинцев друзьями и храбрыми солдатами. О том, что объявленная приостановка помощи Украине является временной мерой, сказал спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон.

Причин этому заметному смягчению может быть много. И реакция прочих западных союзников, дружно ставших на сторону Зеленского и Украины. И результаты замеров настроения американских избирателей, которым может не очень нравиться Зеленский, но Путин им точно не по душе. Ну, и предстоящее через несколько часов выступление Трампа в Конгрессе, где он должен рассказать о своих успехах за первые недели президентства.

Одно из самых громких обещаний – остановить войну – не выполнено. Сослаться на несговорчивость Зеленского, значит, поставить под сомнение свои таланты переговорщика-миротворца. Поэтому и в Киеве спешили с посланием о «раскаянии», чтобы успеть к его выступлению и вооружить Трампа позитивными тезисами.

Одно из самых громких обещаний – остановить войну – не выполнено. Сослаться на несговорчивость Зеленского, значит, поставить под сомнение свои таланты переговорщика-миротворца

Теплых отношений между руководителями стран не было и уже точно не будет, но на каком-то базовом уровне взаимодействие сохранится. Даже если оно будет сведено к покупке европейскими союзниками американского оружия для Украины, это уже достаточно неплохо, с учетом серьезной оборонной промышленности самой Украины и нарастающих объемов производства в Европе.

Сейчас акции европейских оружейных компаний растут, как на дрожжах, и в Америке, где происходит ровно противоположное на обещании нового руководства Пентагона сократить оборонный бюджет на 40%, следят за этим с плохо скрываемой завистью. Трамп не будет препятствовать возможности своих оружейников заработать на украинских заказах. Но про безвозмездную помощь можно, пожалуй, забыть. Между Украиной и США отныне не отношения братьев по оружию, а чисто торговые, основанные на шкурных интересах, без разговоров об общих абстрактных ценностях. Ну, хоть так.  

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