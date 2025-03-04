Трагическая гибель родителей шехида

Родители шехида Отечественной войны Вахида Агаева — Меджнун и Гюльназ Агаевы — скончались от отравления угарным газом. Трагедия произошла в поселке Маштага Сабунчинского района Баку в доме Агаевых. Сотрудники haqqin.az побеседовали с родственниками семьи, собравшимися в доме.

По их словам, трагедия произошла в бане, расположенной во дворе дома. Небольшое помещение без окон, с двумя крошечными комнатами больше напоминает склад. В пластиковой двери даже не проделаны отверстия для циркуляции воздуха. Угарный газ — беззвучный и невидимый убийца — ежегодно уносит сотни жизней. Такие трагедии, порой уносящие сразу несколько членов семьи, чаще всего случаются из-за небрежности либо неосведомленности. Вероятно, Агаевы даже не задумывались о возможной опасности. Родственники рассказывают, что семье жилось трудно, дом, в котором проживали Агаевы, был отремонтирован лишь после гибели Вахида. Заменили двери, окна, привели жилье в более-менее пригодное состояние. Труба печи в бане была выведена во двор, вероятно, потому никто и не думал о потенциальной опасности.

«Вахид и его брат близнецы, у брата и раньше были проблемы со здоровьем. После гибели Вахида его состояние еще больше ухудшилось. В момент трагедии он находился на Аллее шехидов, чтобы навестить могилу брата. Вернувшись, увидел, что дверь в баню закрыта. Подумал, что родители моются. Сходил в магазин, а когда вернулся, увидел, что дверь по-прежнему закрыта. Заподозрив неладное, открыл дверь и увидел родителей лежащими на полу», — рассказывает один из родственников, не сдерживая слез. Соседи вызвали полицию и скорую помощь, но врачи лишь констатировали смерть. Покойная Гюльназ Агаева работала в Сабунчинском медицинском центре.