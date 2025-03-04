Трагическая гибель родителей шехида
Родители шехида Отечественной войны Вахида Агаева — Меджнун и Гюльназ Агаевы — скончались от отравления угарным газом. Трагедия произошла в поселке Маштага Сабунчинского района Баку в доме Агаевых.
Сотрудники haqqin.az побеседовали с родственниками семьи, собравшимися в доме.
По их словам, трагедия произошла в бане, расположенной во дворе дома. Небольшое помещение без окон, с двумя крошечными комнатами больше напоминает склад. В пластиковой двери даже не проделаны отверстия для циркуляции воздуха.
Угарный газ — беззвучный и невидимый убийца — ежегодно уносит сотни жизней. Такие трагедии, порой уносящие сразу несколько членов семьи, чаще всего случаются из-за небрежности либо неосведомленности. Вероятно, Агаевы даже не задумывались о возможной опасности.
Родственники рассказывают, что семье жилось трудно, дом, в котором проживали Агаевы, был отремонтирован лишь после гибели Вахида. Заменили двери, окна, привели жилье в более-менее пригодное состояние. Труба печи в бане была выведена во двор, вероятно, потому никто и не думал о потенциальной опасности.
«Вахид и его брат близнецы, у брата и раньше были проблемы со здоровьем. После гибели Вахида его состояние еще больше ухудшилось. В момент трагедии он находился на Аллее шехидов, чтобы навестить могилу брата. Вернувшись, увидел, что дверь в баню закрыта. Подумал, что родители моются. Сходил в магазин, а когда вернулся, увидел, что дверь по-прежнему закрыта. Заподозрив неладное, открыл дверь и увидел родителей лежащими на полу», — рассказывает один из родственников, не сдерживая слез.
Соседи вызвали полицию и скорую помощь, но врачи лишь констатировали смерть.
Покойная Гюльназ Агаева работала в Сабунчинском медицинском центре.
Соседи говорят, что их единственное желание — помощь брату шехида. «Какими бы близкими ни были родственники, но оставшемуся в одиночестве брату шехида, к тому же с ограниченными физическими возможностями, нужна поддержка. Без родителей ему будет очень трудно. Хоть бы у него была возможность обеспечить себя», — говорит один из соседей.
В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что «3 марта 2025 года в 18:45 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов об отравлении угарным газом в частном доме, расположенном на улице Г.Асланова в поселке Маштага. На место была направлена бригада скорой медицинской помощи, которая зафиксировала факт доврачебной смерти двух человек в возрасте 52 и 57 лет».
Вахид Агаев погиб 11 ноября 2020 года в Шуше. Посмертно был награжден медалями «За Родину», «За освобождение Физули», «За освобождение Ходжавенда» и «За освобождение Шуши».