USD 1.7000
EUR 1.7815
RUB 1.8932
Подписаться на уведомления
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине
Новость дня
Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Десятки миллионов баррелей российской нефти «застряли» в море

04:14 226

Экспорт нефти из российских портов достиг трехмесячного максимума, однако индийские и некоторые китайские порты отказываются принимать грузы, перевозимые на судах, попавших под санкции 10 января. Об этом пишет Bloomberg.

Значительная часть нефти продолжает находиться на борту этих танкеров в море.

Администрация прошлого президента США Байдена ввела ограничения против 161 танкера, связанного с российской нефтяной торговлей. В результате на протяжении прошедших двух недель около 7,7 млн баррелей сахалинской нефти удерживаются на этих судах, еще 12 млн баррелей арктической нефти находятся в море уже несколько месяцев.

Стоимость перевозки также выросла. Транспортировка 1 млн баррелей нефти Urals из российского черноморского порта на западное побережье Индии подорожала до $7,9 млн с $5,6 млн в конце прошлого года. При этом четырехнедельный средний показатель поставок нефти из российских портов за период до 2 марта вырос до 3,09 млн баррелей в день — самый высокий уровень с 1 декабря. До санкций Индия была пунктом назначения для примерно 60% экспорта российской арктической нефти и получила около 64 млн баррелей в прошлом году. Однако после 10 января ни одна партия российской арктической нефти не была доставлена в Индию.

Bloomberg отмечает, что ситуация может измениться, если президент Дональд Трамп отменит меры, введенные администрацией Байдена.

В январе сообщалось, что транспортировка нефти из России в Китай теперь обходится перевозчикам почти в три раза дороже по сравнению с периодом до 10 января, когда Вашингтон ввел санкции против российского «теневого флота».

В Белом доме опровергают: никакой сделки между США и Украиной не будет
В Белом доме опровергают: никакой сделки между США и Украиной не будет обновлено 02:25
02:25 9318
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 1421
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США все еще актуально
4 мартa 2025, 22:26 5917
Зеленский дал поручения военным и дипломатам
Зеленский дал поручения военным и дипломатам все еще актуально
4 мартa 2025, 22:39 9822
Шахбаз Шариф поручил ускорить реализацию соглашений с Ильхамом Алиевым и создал спецкомитет
Шахбаз Шариф поручил ускорить реализацию соглашений с Ильхамом Алиевым и создал спецкомитет
01:24 952
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
4 мартa 2025, 16:28 4344
Армяне побежали к Путину… После предательства США
Армяне побежали к Путину… После предательства США новый поворот; все еще актуально
4 мартa 2025, 18:37 8839
Президент Молдовы станет президентом Румынии?
Президент Молдовы станет президентом Румынии? наша корреспонденция; все еще актуально
4 мартa 2025, 16:49 5723
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция; все еще актуально
4 мартa 2025, 15:22 5262
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
4 мартa 2025, 13:30 3755
Пашинян о мире и грузоперевозках с Азербайджаном
Пашинян о мире и грузоперевозках с Азербайджаном
4 мартa 2025, 23:48 2747

ЭТО ВАЖНО

В Белом доме опровергают: никакой сделки между США и Украиной не будет
В Белом доме опровергают: никакой сделки между США и Украиной не будет обновлено 02:25
02:25 9318
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 1421
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США все еще актуально
4 мартa 2025, 22:26 5917
Зеленский дал поручения военным и дипломатам
Зеленский дал поручения военным и дипломатам все еще актуально
4 мартa 2025, 22:39 9822
Шахбаз Шариф поручил ускорить реализацию соглашений с Ильхамом Алиевым и создал спецкомитет
Шахбаз Шариф поручил ускорить реализацию соглашений с Ильхамом Алиевым и создал спецкомитет
01:24 952
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
4 мартa 2025, 16:28 4344
Армяне побежали к Путину… После предательства США
Армяне побежали к Путину… После предательства США новый поворот; все еще актуально
4 мартa 2025, 18:37 8839
Президент Молдовы станет президентом Румынии?
Президент Молдовы станет президентом Румынии? наша корреспонденция; все еще актуально
4 мартa 2025, 16:49 5723
А что с Грузией?
А что с Грузией? наша корреспонденция; все еще актуально
4 мартa 2025, 15:22 5262
Когда курды сложат оружие?
Когда курды сложат оружие? наши подробности
4 мартa 2025, 13:30 3755
Пашинян о мире и грузоперевозках с Азербайджаном
Пашинян о мире и грузоперевозках с Азербайджаном
4 мартa 2025, 23:48 2747
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться