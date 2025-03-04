Десятки миллионов баррелей российской нефти «застряли» в море

Экспорт нефти из российских портов достиг трехмесячного максимума, однако индийские и некоторые китайские порты отказываются принимать грузы, перевозимые на судах, попавших под санкции 10 января. Об этом пишет Bloomberg.

Администрация прошлого президента США Байдена ввела ограничения против 161 танкера, связанного с российской нефтяной торговлей. В результате на протяжении прошедших двух недель около 7,7 млн баррелей сахалинской нефти удерживаются на этих судах, еще 12 млн баррелей арктической нефти находятся в море уже несколько месяцев.

Стоимость перевозки также выросла. Транспортировка 1 млн баррелей нефти Urals из российского черноморского порта на западное побережье Индии подорожала до $7,9 млн с $5,6 млн в конце прошлого года. При этом четырехнедельный средний показатель поставок нефти из российских портов за период до 2 марта вырос до 3,09 млн баррелей в день — самый высокий уровень с 1 декабря. До санкций Индия была пунктом назначения для примерно 60% экспорта российской арктической нефти и получила около 64 млн баррелей в прошлом году. Однако после 10 января ни одна партия российской арктической нефти не была доставлена в Индию.

Bloomberg отмечает, что ситуация может измениться, если президент Дональд Трамп отменит меры, введенные администрацией Байдена.

В январе сообщалось, что транспортировка нефти из России в Китай теперь обходится перевозчикам почти в три раза дороже по сравнению с периодом до 10 января, когда Вашингтон ввел санкции против российского «теневого флота».