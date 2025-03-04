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$5 млн за обед с Трампом в его резиденции

04:28 208

Возможность пообедать тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго может стоить порядка $5 млн, сообщил американский журнал Wired со ссылкой на источники.

По его сведениям, за указанную сумму предприниматели могут получить возможность лично пообедать с президентом США.

На прошлой неделе, пишет издание, в Мар-а-Лаго прошел обед на несколько персон, за возможность поучаствовать в мероприятии каждого гостя попросили заплатить $1 млн. В приглашении, текст которого приводит портал, указывалось, что подтверждение участия производилось «в порядке живой очереди», а число мест «было крайне ограниченным».

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