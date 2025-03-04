Лукашенко: Трамп – молодец, США – первая страна в мире, войну надо остановить

«Трамп молодец, что он часто говорит и что-то делает уже в направлении того, чтобы прекратить войну в Украине, прекратить войну на Ближнем Востоке. Это дорогого стоит во внешней политике. Мне кажется, и другой политики нет у него, как прекратить войну», - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое было опубликовано в соцсети Х. Его слова приводит Интерфакс.

Президент Беларуси отметил, что испытывает большой оптимизм в связи с политикой нынешней администрации США, назвал их идеи по прекращению войны в Украине «блестящими».

«Вот тут я готов встать рядом и делать все то, что необходимо для прекращения войны и улучшения жизни людей», - заявил он.

Лукашенко в интервью также сказал, что президенты России, США и Украины могли бы провести переговоры в Беларуси. «Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шуму, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся».

Лукашенко отверг идею того, чтобы стать посредником в переговорах Москвы и Вашингтона. По его словам, он «ненавидит» посредничество. «Это значит быть между кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь. Особенно быть посредником между США и Россией или США, Китаем и так далее. У нас с Россией, с Китаем блестящие отношения. Но тем не менее упаси господь быть между этими гигантами каким-то посредником», — сказал он.

Лукашенко сказал, что «США — это первая страна в мире, высокотехнологичная, богатая. Они способны на многое». Поэтому Россия будет стремиться наладить с ними «очень добрые отношения».

Относительно войны РФ против Украины белорусский президент назвал главным прекращение боевых действий, а не поиск виноватых. «Давайте будем искать виновных еще два года, пока еще миллион человек с обеих сторон не погибнет. Это нам надо? Нет. Надо остановить конфликт. ...И тут мы с американцами на одной доске. Мы должны сделать ради этого все», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что не стоит пытаться «наклонить» Владимира Зеленского сейчас. По его словам, за президентом Украины «стоит большая часть украинского общества», и с главой государства нужно договориться. По мнению Лукашенко, США «странно» требуют от Украины отдать им доходы от важнейших ресурсов — редкоземельных элементов, газа и других полезных ископаемых. Он добавил, что многие из этих ресурсов на захваченной РФ территории.