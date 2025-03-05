Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен
Силами МЧС потушен пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Информацию об этом опубликовало МЧС.
Кроме того, сообщается, что на место пожара прибыл премьер-министр Али Асадов.
*** 11:26
Сегодня, 4 марта, в 10:00 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил вызов с территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе города Баку, связанный с пожаром на предприятии.
Об этом сообщает TƏBİB в ответ на запрос haqqin.az. Сообщается, что по адресу вызова выехали три бригады скорой медицинской помощи.
Так же, в связи с произошедшим, специалисты Центра мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов были направлены на место происшествия для проведения работ по мониторингу состояния атмосферного воздуха и выполнения необходимых измерений.
Кроме того, на место пожара прибыли министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, а также глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, чтобы координировать действия по ликвидации последствий происшествия.
*** 10:32
На охваченный пожаром Бакинский нефтеперерабатывающий завод прибыли сотрудники полиции.
Как сообщили в пресс-службе МВД, cтражи правопорядка принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.
March 5, 2025
*** 10:18
На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе города Баку.
На место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Принимаются меры по тушению пожара.