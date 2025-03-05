Спецоперация в Дагестане: убиты боевики ИГИЛ

Национальный антитеррористический комитет России (НАК) объявил о проведении в Махачкале в ночь на 5 марта операции, в ходе которой были «нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске».

При себе у убитых, а также в устроенном ими тайнике нашли «гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним», заявил НАК.

«По имеющимся данным, деятельность банды координировалась членами ИГИЛ», — говорится в сообщении.

Режим контртеррористической операции на несколько часов вводился в поселке Семендер Кировского района Махачкалы.

По данным НАК, жители Махачкалы и участвовавшие в операции сотрудники правоохранительных органов не пострадали.