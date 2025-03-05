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Спецоперация в Дагестане: убиты боевики ИГИЛ

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Национальный антитеррористический комитет России (НАК) объявил о проведении в Махачкале в ночь на 5 марта операции, в ходе которой были «нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в городе Каспийске».

При себе у убитых, а также в устроенном ими тайнике нашли «гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним», заявил НАК.

«По имеющимся данным, деятельность банды координировалась членами ИГИЛ», — говорится в сообщении.

Режим контртеррористической операции на несколько часов вводился в поселке Семендер Кировского района Махачкалы.

По данным НАК, жители Махачкалы и участвовавшие в операции сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

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