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Кандидат в премьеры Канады украинского происхождения о защите страны от Трампа

10:44 1198

Кандидат на пост премьер-министра Канады Христя Фриланд считает, что ее страна должна углубить связи с Великобританией и Францией, которые имеют ядерное оружие.

Как передает The Guardian, на заключительных дебатах лидеров Либеральной партии она заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп явно угрожает суверенитету Канады кампанией «51-го штата». Из-за этого она планирует строить более тесные партнерские отношения с европейскими союзниками по НАТО:

«Я уверена, что Франция и Великобритания, которые обладают ядерным оружием, будут среди них. Я бы срочно работала с этими партнерами над построением более тесных отношений в сфере безопасности... в то время, когда Соединенные Штаты могут представлять угрозу».

Как известно, новый премьер Канады будет избран после выборов лидера Либеральной партии, которые запланированы на 9 марта 2025 года. После этого действующий премьер-министр Джастин Трюдо планирует уйти в отставку. Кроме Фриланд на эту должность претендуют экс-глава Банка Канады и Банка Англии Марк Карни и депутат Карина Гулд.

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