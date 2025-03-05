В Баку на территории ТЦ «Апшерон» организованы автовокзальные услуги

С 4 марта компания «Azerbaijan Ground Service LLC» приступает к обслуживанию новой автобусной остановки на территории торгового центра «Апшерон». Вводимый в эксплуатацию транспортный узел обеспечит упорядоченные и законные пассажирские перевозки в регионы страны.

Основная цель организации нового комплекса — улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров, а также обеспечение удобных и безопасных поездок в южные и западные регионы.

Перед отправлением все автобусы будут проходить обязательный технический осмотр, а также медицинское обследование водителей. Для обеспечения безопасности и контроля за движением, автобусы будут отслеживаться в режиме реального времени.

Билеты на маршруты можно приобрести как онлайн через портал «biletim.az», так и в кассах на месте.