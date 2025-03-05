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В Баку на территории ТЦ «Апшерон» организованы автовокзальные услуги

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10:47 970

С 4 марта компания «Azerbaijan Ground Service LLC» приступает к обслуживанию новой автобусной остановки на территории торгового центра «Апшерон». Вводимый в эксплуатацию транспортный узел обеспечит упорядоченные и законные пассажирские перевозки в регионы страны.

Основная цель организации нового комплекса — улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров, а также обеспечение удобных и безопасных поездок в южные и западные регионы.

Перед отправлением все автобусы будут проходить обязательный технический осмотр, а также медицинское обследование водителей. Для обеспечения безопасности и контроля за движением, автобусы будут отслеживаться в режиме реального времени.

Билеты на маршруты можно приобрести как онлайн через портал «biletim.az», так и в кассах на месте.

Зона автовокзала оснащена современными информационными табло, системами безопасности, комфортными залами ожидания, парковками, а также пунктами питания для пассажиров. Организация нового автокомплекса является шагом к улучшению качества пассажирских перевозок и повышению удовлетворенности клиентов.

Торговый центр «Апшерон». Все для вашего дома!

Адрес: рядом с Локбатанским кругом.

Телефон: *6767

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