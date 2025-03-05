Отдых обернулся трагедией в Азербайджане: четыре человека умерли

В Гейгельском районе в результате отравления скончались четыре человека.

Как стало известно haqqin.az, в селе Ашыглы Гёйгёльского района от отравления умерли члены одной семьи - С.Гусейнли (1999 г.р.), М.Гусейнова (2000 г.р.), Х.Гусейнова (2004 г.р.) и С.Мусеибова 1990 г.р.

Инцидент произошел в арендованном доме, где семья остановилась на отдых.

В настоящее время следствие выясняет точную причину их смерти.