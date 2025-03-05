Трамп упомянул Путина лишь один раз

Президент США Дональд Трамп коснулся темы российского президента Владимира Путина в своем выступлении на Капитолийском холме, сделав это всего один раз, передает ТАСС.

Он связал это упоминание с неудачным выводом американских войск из Афганистана в 2021 году.

«Когда Путин увидел, что происходит, он, вероятно, подумал: "Это мой шанс"», — отметил Трамп, говоря о том, как катастрофический вывод войск США мог повлиять на решение России о начале войны в Украине. Президент США добавил, что вывод войск был настолько плохо организован, что он стал примером американской «некомпетентности».