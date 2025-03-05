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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
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Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Трамп упомянул Путина лишь один раз

11:06 898

Президент США Дональд Трамп коснулся темы российского президента Владимира Путина в своем выступлении на Капитолийском холме, сделав это всего один раз, передает ТАСС.

Он связал это упоминание с неудачным выводом американских войск из Афганистана в 2021 году.

«Когда Путин увидел, что происходит, он, вероятно, подумал: "Это мой шанс"», — отметил Трамп, говоря о том, как катастрофический вывод войск США мог повлиять на решение России о начале войны в Украине. Президент США добавил, что вывод войск был настолько плохо организован, что он стал примером американской «некомпетентности».

Трамп заявил, что ситуация в Афганистане была настолько неуправляемой, что она стала вызовом для всей западной политики. Он также подчеркнул, что вывод американских войск был плохо спланирован, и что решение о завершении операции в Афганистане должно было быть гораздо более продуманным.

По мнению Трампа, катастрофический уход США из Афганистана создал ощущение слабости, что позволило России действовать с уверенностью.

Ранее Трамп не раз выражал мнение, что начало войны России в Украине было связано именно с тем, что Кремль увидел в выводе войск США знак их уязвимости.

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