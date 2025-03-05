USD 1.7000
EUR 1.8053
RUB 1.8942
Подписаться на уведомления
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Новость дня
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»

Трамп сравнил помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой

11:15 811

Президент США Дональд Трамп сравнил легкость, с которой его предшественника Джо Байдена уговорили расстаться с колоссальными американскими бюджетными средствами для оказания военной помощи Украине, с простотой лишения ребенка конфеты.

«Мы потратили, возможно, $350 млрд. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А они потратили $100 млрд. Большая разница», - сказал американский лидер про расходы на поставки оружия Киеву и другую помощь Украине со стороны США и Европы. «Нас [с Украиной и Россией] разделяет океан, их - нет», - отметил при этом Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики.

«Байден санкционировал выделение большего объема денег на эти военные действия, чем потратила Европа. На миллиарды и миллиарды долларов [больше]. Сложно поверить, что они (предыдущие власти в Вашингтоне) в какой-то момент не остановились и не сказали: «Ну, хватит, давайте сравняемся [в таких расходах], вы [Европа] должны выделять столько же, сколько и мы». Этого не произошло», - посетовал Трамп.

Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен видео; обновлено 11:50
11:50 4434
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
11:46 612
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы» обновлено 08:31
08:31 17226
Лукашенко призвал США успокоиться и не совершать ошибок
Лукашенко призвал США успокоиться и не совершать ошибок
10:07 2465
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 5969
Трагическая гибель родителей шехида
Трагическая гибель родителей шехида
03:41 5311
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 4733
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США все еще актуально
4 мартa 2025, 22:26 8875
Зеленский дал поручения военным и дипломатам
Зеленский дал поручения военным и дипломатам все еще актуально
4 мартa 2025, 22:39 12820
Шахбаз Шариф поручил ускорить реализацию соглашений с Ильхамом Алиевым и создал спецкомитет
Шахбаз Шариф поручил ускорить реализацию соглашений с Ильхамом Алиевым и создал спецкомитет
01:24 2730
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
4 мартa 2025, 16:28 5825

ЭТО ВАЖНО

Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен
Пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе потушен видео; обновлено 11:50
11:50 4434
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие
11:46 612
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы»
Трамп выступил перед Конгрессом: Зеленский готов к переговорам. От России получаю «мощные сигналы» обновлено 08:31
08:31 17226
Лукашенко призвал США успокоиться и не совершать ошибок
Лукашенко призвал США успокоиться и не совершать ошибок
10:07 2465
От братства по оружию к шкурным отношениям
От братства по оружию к шкурным отношениям главная тема
02:12 5969
Трагическая гибель родителей шехида
Трагическая гибель родителей шехида
03:41 5311
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
Фридман в интервью haqqin.az: «Пока Путин играет по правилам Трампа»
01:31 4733
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США
После заявления Трампа… рухнули фондовые рынки США все еще актуально
4 мартa 2025, 22:26 8875
Зеленский дал поручения военным и дипломатам
Зеленский дал поручения военным и дипломатам все еще актуально
4 мартa 2025, 22:39 12820
Шахбаз Шариф поручил ускорить реализацию соглашений с Ильхамом Алиевым и создал спецкомитет
Шахбаз Шариф поручил ускорить реализацию соглашений с Ильхамом Алиевым и создал спецкомитет
01:24 2730
Су-57 в Иране и танки «Сулейман»
Су-57 в Иране и танки «Сулейман» стратегический сигнал или новая эра вооружений?
4 мартa 2025, 16:28 5825
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться