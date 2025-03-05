Трамп ожидает «лучшей» сделки с Зеленским
Президент США Дональд Трамп теперь ожидает «большей, лучшей сделки» по полезным ископаемым между США и Украиной, однако она еще не готова.
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на несколько источников.
По словам чиновников администрации Трампа, на середину дня 4 марта президент и его советники не планировали подписывать сделку.
Ранее Reuters, ссылаясь на четыре источника, сообщил, что США и Украина готовятся подписать соглашение.
28 февраля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы подписать сделку, но после перепалки с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом на протокольном мероприятии в Белом доме подписание было отменено.