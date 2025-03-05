Трамп ожидает «лучшей» сделки с Зеленским

Президент США Дональд Трамп теперь ожидает «большей, лучшей сделки» по полезным ископаемым между США и Украиной, однако она еще не готова.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на несколько источников.

По словам чиновников администрации Трампа, на середину дня 4 марта президент и его советники не планировали подписывать сделку.