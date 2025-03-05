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Китай готов к войне с США

11:17 1008

Китай готов стоять до конца в торговой, тарифной или любой другой войне против США, если Вашингтон добивается конфликта с Пекином, говорится в публикации посольства КНР в США в социальной сети Х.

«Если США действительно хотят решить вопрос с фентанилом, то правильным решением будет вести диалог с КНР на равных. Если война - это то, чего хотят Соединенные Штаты, будь то тарифная, торговая или любая другая война, то мы готовы стоять до конца», — написала пресс-служба диппредставительства.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что китайские власти готовы ответить Соединенным Штатам в надвигающейся торговой войне и предлагают Вашингтону сделать поворот в сторону диалога, поскольку КНР будет отстаивать свои интересы до конца.

Ранее США объявили о введении пошлин в размере 10–20% на ряд товаров, импортируемых из Китая, включая мощное обезболивающее средство «фентанил».

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