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Россия обстреляла Херсон: есть погибший

11:27 324

Российские войска в ночь на 5 марта атаковали украинский город Херсон, заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, в результате обстрела в Корабельном районе города погиб 55-летний мужчина, также есть раненые и повреждены дома.

Как передали в Херсонской ОВА, войска РФ также атаковал Днепровский район Херсона. Там под удар попала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

Прокудин также сообщил, что за прошедшие сутки россияне атаковали жилую инфраструктуру области. В результате атаки повреждены две многоэтажки и семь частных домов. Ранения получили шесть жителей Херсона.

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