Россия обстреляла Херсон: есть погибший

Российские войска в ночь на 5 марта атаковали украинский город Херсон, заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, в результате обстрела в Корабельном районе города погиб 55-летний мужчина, также есть раненые и повреждены дома.

Как передали в Херсонской ОВА, войска РФ также атаковал Днепровский район Херсона. Там под удар попала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

Прокудин также сообщил, что за прошедшие сутки россияне атаковали жилую инфраструктуру области. В результате атаки повреждены две многоэтажки и семь частных домов. Ранения получили шесть жителей Херсона.