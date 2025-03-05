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Лукашенко рассказал, что Пригожин хотел захватить ядерное оружие

11:46 623

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время попытки мятежа в 2023 году пытался завладеть ядерным оружием. По его словам, эта ситуация вызывала беспокойство на Западе.

«Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что в тот период он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие», — заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Белорусский президент рассказал, что у него были «добрые отношения» с Пригожиным. «Я даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти... Он должен был понимать, что его просто не только в России, но и те же американцы, англичане уничтожат. Они не дадут ему прорваться к ядерному оружию», — считает Александр Лукашенко.

Он добавил, что его переговоры с основателем ЧВК «были оценены Западом», в том числе ЦРУ и МИ-6, и его за них «непублично благодарили».

Попытка мятежа была предпринята Евгением Пригожиным 23 июня 2023 года. Он обвинил Минобороны в ударах по позициям «Вагнера» и объявил, что бойцы идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Бойцы «Вагнера» вернулись в полевые лагеря после переговоров Пригожина и Александра Лукашенко.

23 августа 2023 года в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy 600, на котором был Пригожин. Все десять находившихся на борту человек погибли.

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