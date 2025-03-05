Зеленский возвращается в США вместе со Стармером и Макроном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы оправиться в США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы предоставить план урегулирования российско-украинской войны, пишет британская газета Daily Mail.

«Дипломатические источники сообщили, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон готовы отправиться в Вашингтон вместе с президентом Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить «единый фронт по мирному урегулированию», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, такой визит может произойти на фоне попыток восстановить отношения Украины и США после скандальной перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме и приостановки американской военной помощи Киеву.

Газета пишет, что правительство Великобритании работает «на всех уровнях» над тем, чтобы убедить США возобновить поставки оружия Украине.

Детали возможного плана, который политики могут представить Трампу, не приводятся. Собеседники газеты заявили лишь, что потенциальное урегулирование могло бы начаться с прекращения обмена воздушными ударами, затем в случае успеха первого этапа стороны могли бы перейти к прекращению огня силами сухопутных войск.