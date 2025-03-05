У Кима впервые

Согласно отчету, опубликованному 4 марта на сайте 38 North, который занимается анализом событий в Северной Корее, страна может быть на пороге завершения разработки своего первого самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

Издание поделилось спутниковым снимком аэропорта Сунан в Пхеньяне, сделанным 3 марта спутниковой системой Pleiades NEO компании Airbus. На фотографии ясно виден самолет Ил-76, на верхней части которого установлен обтекатель антенны радиолокационной системы.

Отмечается, что на обтекателе виден белый треугольник — элемент, аналогичный тому, что можно встретить на некоторых китайских самолетах радиолокационной разведки. Это может свидетельствовать о поддержке Китая в этом проекте, хотя, по мнению авторов исследования, этот символ сам по себе не является убедительным доказательством внешнего влияния.

Ранее такие предположения об использовании ИЛ-76 для создания самолета дальнего радиолокационного обнаружения в Северной Корее высказывались, но официального подтверждения не было. Появление этого самолета в распоряжении КНДР обозначает важное обновление для военно-воздушных сил страны, которые не получали новых воздушных средств на протяжении нескольких лет.