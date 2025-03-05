У Кима впервые

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Согласно отчету, опубликованному 4 марта на сайте 38 North, который занимается анализом событий в Северной Корее, страна может быть на пороге завершения разработки своего первого самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

Издание поделилось спутниковым снимком аэропорта Сунан в Пхеньяне, сделанным 3 марта спутниковой системой Pleiades NEO компании Airbus. На фотографии ясно виден самолет Ил-76, на верхней части которого установлен обтекатель антенны радиолокационной системы.

Отмечается, что на обтекателе виден белый треугольник — элемент, аналогичный тому, что можно встретить на некоторых китайских самолетах радиолокационной разведки. Это может свидетельствовать о поддержке Китая в этом проекте, хотя, по мнению авторов исследования, этот символ сам по себе не является убедительным доказательством внешнего влияния.

Ранее такие предположения об использовании ИЛ-76 для создания самолета дальнего радиолокационного обнаружения в Северной Корее высказывались, но официального подтверждения не было. Появление этого самолета в распоряжении КНДР обозначает важное обновление для военно-воздушных сил страны, которые не получали новых воздушных средств на протяжении нескольких лет.

Основой для создания разведывательного самолета стал Ил-76, ранее использовавшийся авиакомпанией Air Koryo для грузовых рейсов. В октябре 2023 года самолет был отправлен в центр технического обслуживания, где началась его модификация.

Чон Чан Ук, глава аналитического центра Korea Defense Study Forum в Сеуле, отметил, что новый самолет поможет Северной Корее отслеживать движения самолетов, искать военные объекты и передавать данные в наземные командные пункты. Он добавил, что этот шаг является важным для создания более эффективной разведывательной сети. «Это как если бы северокорейские ВВС получили новые глаза», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что для обеспечения круглосуточного мониторинга Южной Кореи Северной Корее нужно будет иметь не менее четырех таких самолетов. Южная Корея уже располагает четырьмя аналогичными самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и планирует закупить еще четыре.

Государственные СМИ Северной Кореи пока не раскрывали никаких подробностей о разработке этого самолета-разведчика.

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