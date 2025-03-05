Сенсационные заявления Макрона по Украине
Мир вернется на европейский континент только с «утихомиренной» Россией, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
«Вне зависимости от того, как скоро заключится мир в Украине, нам необходимо признавать российскую угрозу и сильнее себя вооружить, чтобы иметь возможность дать отпор», - сказал он, добавив, что Европа поможет Украине добиться мира на своих условиях.
«Мир не может быть заключен на условиях Москвы. Мы не можем доверять России, она нарушала Минские соглашения.
Мы будем производить много оружия, чтобы Украина и мы не зависели от других. Мы будем инвестировать много денег в оборонную промышленность, важные решения будут приняты в ближайшие дни», - подчеркнул Макрон.
Президент назвал французскую армию «самой эффективной в Европе», но отметил, что ее нужно наращивать: «Последние 10 лет французский военный бюджет вырос вдвое, но, учитывая угрозы, которые стоят перед страной, его нужно наращивать дальше». При этом он подчеркнул, что налоги повышаться не будут.
Макрон также заявил, что Россия превратила войну в Украине в глобальный конфликт: «Будущее Европы не может быть определено в Москве или Вашингтоне».
*** 23:17
Россия стала угрозой для Франции и Европы, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в своем обращении к нации.
Макрон также заявил, что война в Украине стала мировым конфликтом.
Французский лидер заявил, что для Парижа оставаться «зрителем» в «мире опасностей» было бы «безумием»: «Если страна может безнаказанно вторгнуться на территорию своего соседа в Европе, то никто не может быть ни в чем уверен», — добавил он.
При этом Макрон уверен, что мир вступает в «новую эру». «США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше. Наша безопасность и наше благосостояние стали более неопределенными, и следует сказать: мы вступаем в новую эру», — считает президент Франции.
Макрон в очередной раз выступил за отправку европейских войск на Украину после заключения мира. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
«Мы подготовили план мира в Украине. На следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых гарантировать будущий мир в Украине», - сообщил французский лидер.
Макрон также заявил, что к 2030 году Россия хочет мобилизовать еще 3 миллиона человек, а также построить 4 тысячи танков, и неизвестно, остановится ли Москва в Украине.
Французский лидер выступил против перемирия в Украине. Он заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины».
*** 12:08
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что выступит с обращением к нации. Все произойдет уже в среду, 5 марта. Пост с объявлением глава государства выложил в личном блоге в социальных сетях.
Раскрыть собственные планы Макрон решил утром 5 марта. Тогда он написал, что уже вечером того же дня собирается обратиться к народу Франции. Необходимость выступления обусловлена последними событиями в мире, касающимися в том числе Парижа.
«Дорогие мои соотечественники! В этот момент великой неопределенности, когда мир сталкивается с величайшими вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00», - написал Макрон.