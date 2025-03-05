Сенсационные заявления Макрона по Украине

Мир вернется на европейский континент только с «утихомиренной» Россией, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Вне зависимости от того, как скоро заключится мир в Украине, нам необходимо признавать российскую угрозу и сильнее себя вооружить, чтобы иметь возможность дать отпор», - сказал он, добавив, что Европа поможет Украине добиться мира на своих условиях.

«Мир не может быть заключен на условиях Москвы. Мы не можем доверять России, она нарушала Минские соглашения.

Мы будем производить много оружия, чтобы Украина и мы не зависели от других. Мы будем инвестировать много денег в оборонную промышленность, важные решения будут приняты в ближайшие дни», - подчеркнул Макрон.

Президент назвал французскую армию «самой эффективной в Европе», но отметил, что ее нужно наращивать: «Последние 10 лет французский военный бюджет вырос вдвое, но, учитывая угрозы, которые стоят перед страной, его нужно наращивать дальше». При этом он подчеркнул, что налоги повышаться не будут.

Макрон также заявил, что Россия превратила войну в Украине в глобальный конфликт: «Будущее Европы не может быть определено в Москве или Вашингтоне».