Китай может включиться в войну с Украиной

Китай может вести переговоры с Россией по поводу своего участия в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления Украины.

По данным Центра, Пекин может вести переговоры с Москвой о возможности получения боевого опыта на оккупированных украинских территориях. Китай стремится получить боевой опыт вроде того, как это делает Северная Корея.

По информации источников ЦНС, посланников из КНР не раз замечали на оккупированной территории. Отмечается, что Китай и Россия продолжают вести совместную работу по углублению сотрудничества.